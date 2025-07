Di questi tempi, ogni giorno porta una novità su dazi, contromisure e guerra commerciale. Per orientarsi meglio in un tema decisamente complesso, c’è la prima puntata de “Lavoce in mezz’ora”: nella video-intervista, Italo Colantone, professore di politica economica all’Università Bocconi, risponde alle nostre domande su globalizzazione: deglobalizzazione, frammentazione e disaccoppiamento. Il golden power esercitato dal governo italiano sull’operazione Unicredit-Banco Bpm non ha superato il vaglio di Tar del Lazio e Commissione europea. Se i giudici italiani sembrano comunque riconoscere una molto ampia discrezionalità dell’esecutivo nell’utilizzo dei poteri speciali, Bruxelles rileva che interferiscono con le competenze delle autorità di vigilanza. In definitiva, appaiono un ostacolo alla costruzione di un forte ed efficiente mercato unico dei capitali. La Commissione von der Leyen ha presentato la proposta di bilancio europeo 2028-2034. Due le novità principali. La prima riguarda la distribuzione delle risorse per agricoltura e coesione, che sarà gestita direttamente dai governi nazionali, escludendo regioni e Parlamento europeo. La seconda è il tentativo di rafforzare le entrate proprie della Ue. Nel lungo iter di approvazione non sono però da escludere ripensamenti e passi indietro. La fragilità economica è diventata una condizione ordinaria per molti lavoratori, anche con stipendi superiori alla media. In Italia si aggiunge poi la pressione fiscale, che colpisce soprattutto i dipendenti con reddito sopra i 35mila euro. È una situazione da affrontare prima che diventi malcontento.

Dopo “Le voci de lavoce”, ha preso il via questa settimana un’altra delle novità introdotte per rendere sempre più fruibili i nostri contenuti: “Lavoce in mezz’ora”. Si tratta di un nuovo format di divulgazione de lavoce.info: due volte al mese, in mezz’ora, discutiamo di temi di attualità e di particolare rilevanza per il dibattito pubblico con esperti del settore. Lo facciamo in modo più diretto e discorsivo, ma con il rigore d’analisi di sempre. Iniziamo con l’argomento oggi al centro delle preoccupazioni: le conseguenze della deglobalizzazione. A rispondere alle domande è Italo Colantone.

