Unicredit ha ritirato l’offerta pubblica di scambio con BancoBpm. L’operazione è fallita per l’intervento del governo, che ha usato il golden power. In questo modo, però, quello che dovrebbe essere l’arbitro che detta le regole è entrato direttamente in gioco, commettendo per giunta qualche scorrettezza. Usa, Cina e Eurozona hanno approcci molto diversi al tema delle valute digitali, che riflettono strategie e priorità diverse. La Bce è soprattutto attenta a non destabilizzare il sistema bancario, Pechino vuole contrastare il dominio delle applicazioni di pagamento private, negli Stati Uniti il dollaro digitale potrebbe fare concorrenza pure alle criptovalute. L’età della pensione è legata alla aspettativa di vita, che tende ad allungarsi. La revisione biennale dei requisiti anagrafici è tuttavia un passaggio sempre accompagnato da richieste di eccezioni e sospensioni. Il prossimo round è nel 2027, quando l’aumento di tre mesi dell’età di accesso alla pensione creerà un certo numero di “esodati” e il governo si troverà davanti a un bivio: proteggere solo chi è prossimo all’uscita dal lavoro o garantire l’equità tra generazioni.

Dopo "Le voci de lavoce", ha preso il via un'altra delle novità introdotte per rendere sempre più fruibili i nostri contenuti: "Lavoce in mezz'ora". Si tratta di un nuovo format di divulgazione de lavoce.info: Due volte al mese, in mezz'ora, discutiamo di temi di attualità e di particolare rilevanza per il dibattito pubblico con esperti del settore. Lo facciamo in modo più diretto e discorsivo, ma con il rigore d'analisi di sempre. La prima puntata de "Lavoce in mezz'ora" si occupa dell'argomento oggi al centro delle preoccupazioni: le conseguenze della deglobalizzazione. A rispondere alle domande è Italo Colantone.

Spesso un grafico vale più di tante parole: seguite la nostra rubrica “La parola ai grafici”.

È in edicola e sul web il nuovo numero di eco: nella stagione delle vacanze e dei viaggi è dedicato alle problematiche dei trasporti. A partire dalla congestione, un fenomeno pervasivo che aumenta l’inquinamento e rallenta l’attività produttiva. Per affrontarlo le istituzioni pubbliche pensano alle grandi infrastrutture, mentre sarebbe di gran lunga più utile investire in manutenzione e trasporto pubblico locale. eco, il mensile di economia diretto da Tito Boeri, vuole riprendere nella carta stampata la missione che lavoce.info svolge nel web: promuovere analisi basate sui dati, usando un linguaggio comprensibile, ma senza mai banalizzare la complessità dei problemi. Lavoce.info contribuisce regolarmente a eco con la rubrica “Grafico del mese”. Nell’uscita di questo mese si occupa del numero – in sensibile crescita – delle interruzioni sulle linee ferroviarie con conseguenze sul traffico merci.