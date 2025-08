In uno dei tanti paradossi del populismo economico, più Donald Trump si ostina a chiedere alla Fed tassi di interesse più bassi per alleggerire il costo della vita degli americani, più ottiene l’effetto opposto, ovvero un aumento dei tassi a lungo termine, quelli che davvero contano quando si parla di credito per famiglie e imprese. Dal Rapporto Invalsi 2025 esce un quadro allarmante del sistema scolastico italiano. A vecchie problematiche se ne aggiungono di nuove, non imputabili esclusivamente al Covid. Si allarga la quota di ragazzi e ragazze che non raggiungono le competenze di base, mentre scende il numero degli studenti di fascia alta, quelli che dovrebbero essere il motore del progresso di un paese avanzato. Per le donne, la maternità comporta quasi sempre una penalizzazione lavorativa. Non è però uguale per tutte. Il costo varia – e molto – in base all’età, al numero di figli, al territorio e al settore in cui di lavoro. I dati del Rapporto Inps suggeriscono che la permanenza delle donne nel mercato del lavoro dopo la nascita di un figlio non dipende solo da un migliore equilibrio tra vita privata e professionale, ma anche da condizioni lavorative stabili e stimolanti. Le inchieste della magistratura sullo sviluppo urbanistico milanese hanno riacceso i riflettori sulla scarsa offerta di abitazioni a prezzi accessibili per le fasce meno abbienti della popolazione. La causa non va ricercata in una “demonizzazione del profitto”, perché anche l’impresa che si aggiudica la gara per la costruzione delle case popolari trae comunque un utile dalla loro realizzazione. “Non sarà il turismo a salvare l’Italia”: lo afferma Riccardo Terzi nella seconda puntata de “Lavoce in mezz’ora”, dedicata appunto al ruolo di questo settore nell’economia italiana. Ci avviciniamo a un week-end da “bollino nero” su strade e autostrade. Ma in generale qual è la situazione dei trasporti in Italia? Quali sono le zone più servite e quelle meno? Una risposta a molte di queste domande si trova nella nostra rubrica “La parola ai grafici”.

Dopo "Le voci de lavoce", ha preso il via un'altra delle novità introdotte per rendere sempre più fruibili i nostri contenuti: "Lavoce in mezz'ora". Si tratta di un nuovo format di divulgazione de lavoce.info: Due volte al mese, in mezz'ora, discutiamo con esperti del settore di temi di attualità e di particolare rilevanza per il dibattito pubblico. Lo facciamo in modo più diretto e discorsivo, ma con il rigore d'analisi di sempre. Nel periodo delle vacanze, la seconda puntata de "Lavoce in mezz'ora" si occupa di turismo. A rispondere alle domande è Riccardo Trezzi.

Spesso un grafico vale più di tante parole: seguite la nostra rubrica “La parola ai grafici”. In questa occasione, facciamo il punto della situazione nel settore dei trasporti: a quanto ammonta la spesa pubblica in questo ambito, l’estensione della rete ferroviaria e la qualità del servizio, il costo dei pedaggi autostradali, il tempo impegnato negli spostamenti e altro ancora.

È in edicola e sul web il nuovo numero di eco: nella stagione delle vacanze e dei viaggi è dedicato alle problematiche dei trasporti. A partire dalla congestione, un fenomeno pervasivo che aumenta l'inquinamento e rallenta l'attività produttiva. Per affrontarlo le istituzioni pubbliche pensano alle grandi infrastrutture, mentre sarebbe di gran lunga più utile investire in manutenzione e trasporto pubblico locale. Nell'uscita di questo mese si occupa del numero – in sensibile crescita – delle interruzioni sulle linee ferroviarie con conseguenze sul traffico merci.