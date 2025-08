È un’intesa pragmatica quella raggiunta sui dazi dall’Unione europea con gli Stati Uniti. Permette di evitare una escalation generalizzata sulle tariffe, prevede elementi di flessibilità su settori chiave e riattiva un canale politico tra Bruxelles e Washington, utile anche nell’ottica dei rapporti con la Cina. Stellantis intende cedere Iveco a Tata Motors. Per la società indiana è una buona occasione per entrare nel mercato europeo. Ma avere un nuovo proprietario che intende investire e crescere è un vantaggio anche per l’azienda e per l’Italia intera: per questo un ricorso al golden power da parte del governo sarebbe fuori luogo. Le leggi scritte male hanno conseguenze serie per l’economia perché l’incertezza su diritti e obblighi scoraggia gli investimenti, frena l’innovazione e ostacola la crescita imprenditoriale. È un costo che si può calcolare: 110 miliardi ogni anno. Una sentenza della Corte costituzionale, nel ribadire il ruolo cruciale delle cooperative, sottolinea però la necessità di adeguare il modello cooperativo alla realtà di oggi sia dal punto di vista legislativo che dal punto di vista culturale. Il Rapporto Inps permette di capire chi sono i beneficiari degli incentivi fiscali introdotti per favorire il rientro dei “cervelli in fuga”: per lo più italiani, giovani, altamente qualificati e con stipendi sopra la media. Resta però aperto l’interrogativo se queste persone non sarebbero comunque tornate in Italia anche senza le facilitazioni. Il turismo è un settore importante per l’Europa e per l’Italia. La nostra rubrica “La parola ai grafici” ne traccia il quadro, accennando anche alle prospettive future dopo il rimbalzo post-pandemia.

