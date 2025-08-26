Nel corso del mese di agosto, durante la pausa per le vacanze, lavoce.info ha continuato ad aggiornare il suo sito con nuovi articoli. Gli argomenti trattati sono molti e vari: come usare l’anticipo della Naspi per ottenere una formazione più alta; il ruolo – da valorizzare – delle entrate extratributarie, ovvero i proventi da dividendi, concessioni, canoni, sanzioni e utili delle imprese pubbliche; la protezione dei consumatori – e non solo dei contribuenti – in Europa in caso di crisi bancaria; perché il Digital Market Act europeo non può diventare una contropartita nella trattativa sui dazi con gli Usa; l’evoluzione del quadro giuridico italiano sulla responsabilità in fatto di cambiamenti climatici; il desiderio di maternità e il carico mentale della gestione della famiglia, che ricade soprattutto sulle donne; l’evasione dell’Iva nell’Unione europea e gli strumenti per contrastarla; la polarizzazione della risposta degli elettori americani alla politica commerciale dell’amministrazione Trump.

Dopo “Le voci de lavoce”, ha preso il via un’altra delle novità introdotte per rendere sempre più fruibili i nostri contenuti: “Lavoce in mezz’ora”. Si tratta di un nuovo format di divulgazione de lavoce.info: due volte al mese, in mezz’ora, discutiamo con esperti del settore di temi di attualità e di particolare rilevanza per il dibattito pubblico. Lo facciamo in modo più diretto e discorsivo, ma con il rigore d’analisi di sempre. La seconda puntata de “Lavoce in mezz’ora” si occupa del tema di stagione: il turismo. A rispondere alle domande è Riccardo Trezzi.

È in edicola e sul web il nuovo numero di eco, dedicato al tema dell’energia:un’analisi del perché l’elettricità costa così tanto in Italia e cosa fare per ridurre i blackout, in attesa delle grandi batterie per lo stoccaggio delle rinnovabili. eco, il mensile di economia diretto da Tito Boeri, vuole riprendere nella carta stampata la missione che lavoce.info svolge nel web: promuovere analisi basate sui dati, usando un linguaggio comprensibile, ma senza mai banalizzare la complessità dei problemi. Lavoce.info contribuisce regolarmente a eco con la rubrica “Grafico del mese”. Nell’uscita di questo mese si occupa della straordinaria crescita dell’energia solare nella produzione di elettricità negli ultimi anni.