Il dibattito sulla questione salariale chiama spesso in causa la contrattazione collettiva. Un quadro più chiaro si ricava da uno studio sulle retribuzioni minime previste nei contratti collettivi degli ultimi quarant’anni di importanti categorie di lavoratori: i Ccnl sembrano aver tutelato il potere d’acquisto della paga oraria. Anche nell’ordinamento italiano si può ora chiedere il risarcimento dei danni causati dalle emissioni di gas serra provocate da imprese: sarà il giudice a pronunciarsi nel merito delle singole cause. Lo ha stabilito la Cassazione, richiamando Costituzione, norme nazionali e accordi internazionali. La Bce accelera sull’euro digitale. Si vuole così rafforzare la sovranità economica europea, proteggere meglio i dati delle operazioni e garantire costi più bassi per utenti e imprese. Resta da capire come i consumatori accoglieranno la versione elettronica della moneta unica. A Venezia entra nel vivo la Mostra internazionale d’arte cinematografica, uno degli eventi culturali più importanti del nostro paese. Dall’evento prende spunto la nostra rubrica “La parola ai grafici” per analizzare la spesa degli italiani in cultura.

Dopo “Le voci de lavoce”, ha preso il via un’altra delle novità introdotte per rendere sempre più fruibili i nostri contenuti: “Lavoce in mezz’ora”. Si tratta di un nuovo format di divulgazione de lavoce.info: Due volte al mese, in mezz’ora, discutiamo con esperti del settore di temi di attualità e di particolare rilevanza per il dibattito pubblico. Lo facciamo in modo più diretto e discorsivo, ma con il rigore d’analisi di sempre. La seconda puntata de “Lavoce in mezz’ora” si occupa del tema di stagione: il turismo. A rispondere alle domande è Riccardo Trezzi.

Spesso un grafico vale più di tante parole: seguite la nostra rubrica “La parola ai grafici”. In occasione della Mostra del cinema di Venezia si concentra sulla spesa delle famiglie italiane per cultura, sport e ricreazione: i numeri degli spettatori e la spesa per cinema, teatri, concerti e mostre; il confronto con gli altri paesi europei e la conferma dei divari tra macroaree italiane anche in questo campo.

