Come già nel 2024, anche quest’anno non sono ancora stati pubblicati i dati sulla spesa farmaceutica del Servizio sanitario nazionale relativa al primo bimestre. Se il ritardo si prolunga, diventa impossibile prendere eventuali misure correttive per il superamento dei tetti previsti. Il nostro paese dovrà attuare entro giugno 2026 tre direttive europee sul lavoro delle donne: puntano a rafforzare gli organismi di parità e a contrastare i divari retributivi di genere. Se sul tema i sindacati sapranno ritrovare l’unità, si può aprire una nuova fase del diritto antidiscriminatorio. Rabbia, risentimento, senso di ingiustizia sono sentimenti molto diffusi sui luoghi di lavoro di tutto il mondo, che tuttavia non si trasformano in azioni per modificare lo status quo. Per migliorare il clima negli ambienti lavorativi potrebbe essere utile una maggiore trasparenza delle imprese sulle retribuzioni. L’Italia dovrebbe anche affrontare la questione di una pressione fiscale che pesa soprattutto sulla classe media dei lavoratori dipendenti.

