Per un numero sempre più largo di persone trovare una casa a prezzi accessibili è un’impresa ardua, specie nelle città. Le ragioni sono molte, compresa la chiusura dei programmi di edilizia pubblica negli ultimi vent’anni. Il governo ripropone un piano casa, ma sarà la legge di bilancio a dire con quali risorse. Con il loro enorme consumo di acqua ed elettricità, i data center necessari all’intelligenza artificiale rappresentano una sfida per la decarbonizzazione. Nel nostro paese, potrebbero essere un’opportunità di ulteriore sviluppo delle fonti rinnovabili, a patto che la costruzione degli impianti non sia concentrata solo in alcune zone. Tra preoccupazioni per l’overtourism e racconti di ombrelloni chiusi e spiagge vuote, l’estate italiana del turismo è trascorsa all’insegna delle contraddizioni. Alla poca chiarezza sulla reale situazione contribuisce la mancanza di dati tempestivi e affidabili sul settore, dove invece oggi sono cruciali previsioni e programmazione.

A settembre torna la “Lavoce in mezz’ora”, il nuovo format di divulgazione de lavoce.info. Due volte al mese, in mezz’ora, discutiamo con esperti del settore di temi di attualità e di particolare rilevanza per il dibattito pubblico. Lo facciamo in modo più diretto e discorsivo, ma con il rigore d’analisi di sempre. La puntata della ripresa, che sarà on line mercoledì 10 settembre, non poteva che essere dedicata al mondo del lavoro: ci occupiamo infatti degli stipendi dei lavoratori e del perché negli ultimi anni sono rimasti fermi. A rispondere alle domande de “Lavoce in mezz’ora” è in questa occasione Andrea Garnero.

