Con la riapertura delle scuole si riaccende l’attenzione sugli insegnanti e sui loro stipendi. In Italia le retribuzioni sono magre per tutti, ma i più penalizzati sono i laureati nelle materie scientifiche e ingegneristiche che scelgono l’insegnamento. Al mondo della scuola è dedicata la nostra rubrica “La parola ai grafici”. Come ampiamente previsto, l’offerta pubblica di acquisto del Monte dei Paschi di Siena su Mediobanca ha avuto successo. Tra la ricerca di sinergie e l’importanza sempre maggiore per le banche del settore assicurativo, è molto probabile che non si tratti dell’ultima mossa del risiko bancario italiano. In un mondo sempre più polarizzato, l’India sceglie la via del “multiallineamento”, partecipando ad alleanze e accordi eterogenei. Un atteggiamento dettato da ragioni strategiche – limitare il predominio cinese – ma anche dalla ricerca di nuovi fornitori di materie prime. Nelle proposte della Commissione sulla Savings and Investments Union non mancano le regole per il rilancio del mercato delle cartolarizzazioni. Pur inseriti in un nuovo quadro prudenziale, questi strumenti comportano comunque un aumento dei rischi per gli investitori.

Torna l’appuntamento con “Lavoce in mezz’ora”, il nuovo format di divulgazione de lavoce.info. Due volte al mese, in mezz’ora, discutiamo con esperti del settore di temi di attualità e di particolare rilevanza per il dibattito pubblico. Lo facciamo in modo più diretto e discorsivo, ma con il rigore d’analisi di sempre. La puntata della ripresa non poteva che essere dedicata al mondo del lavoro: ci occupiamo infatti degli stipendi dei lavoratori e del perché negli ultimi anni sono rimasti fermi. A rispondere alle domande de “Lavoce in mezz’ora” è in questa occasione Andrea Garnero.

Spesso un grafico vale più di tante parole: seguite la nostra rubrica “La parola ai grafici”. Con l’avvio del nuovo anno scolastico, tracciamo un quadro della situazione dell’istruzione in Italia e in Europa: la spesa pubblica per il settore, i fondi per studente, l’affollamento delle classi, gli stipendi degli insegnanti, la mobilità sociale e le disuguaglianze, l’efficienza energetica degli edifici scolastici, la disponibilità di mense e palestre e la presenza di barriere architettoniche.

