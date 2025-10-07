Il governo ha approvato il Documento programmatico di finanza pubblica, che dovrebbe fare da cornice per la legge di bilancio. Si conferma il miglioramento dei conti pubblici italiani, che l’esecutivo intende consolidare con una manovra finanziaria poco incisiva. Molta incertezza, invece, sulle prospettive di crescita del paese: il Dpfp offre varie letture difficilmente riconciliabili fra loro. Nebulose anche le indicazioni sull’aumento della spesa per la difesa. La tornata elettorale che ha interessato o interesserà presto sette regioni coincide con una fase cruciale dell’attuazione del Pnrr: fare il punto della situazione sui diversi progetti che coinvolgono quei territori può aiutare a capire la capacità gestionale delle amministrazioni regionali. A proposito di Pnrr, uno degli obiettivi del Piano è la riforma delle politiche attive del lavoro, attraverso il programma Gol. Difficile fare un monitoraggio preciso delle attività svolte fin qui nei centri per l’impiego perché le regole sono state cambiate più di una volta e perché mancano dati certi. Si intravede però il rischio che si dia rilievo più alla quantità che all’efficacia delle prestazioni.

Mercoledì 8 ottobre sarà disponibile una nuova puntata di “Lavoce in mezz’ora”, il format di divulgazione de lavoce.info. Due volte al mese, in mezz’ora, discutiamo con esperti del settore di temi di attualità e di particolare rilevanza per il dibattito pubblico. Lo facciamo in modo più diretto e discorsivo, ma con il rigore d’analisi di sempre. Questa puntata approfondisce i temi delle disuguaglianze e degli stereotipi nel sistema scolastico assieme a Michela Carlana, professoressa alla Harvard Kennedy School e direttrice di LEAP-Bocconi.

