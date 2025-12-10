Lavoce in 3 passi è la nuova iniziativa mensile de lavoce.info. Tre articoli su uno stesso argomento – pubblicati in sequenza – che accompagnano il lettore lungo un percorso logico e approfondito. Leonardo Melosi ci guida nel rapporto tra politica monetaria e fiscale, illustrando la teoria che lo sostiene e cosa è accaduto negli Stati Uniti e in Brasile negli anni della grande inflazione.

Un’inflazione alta erode il potere d’acquisto dei consumatori, riduce il valore dei risparmi, ostacola la pianificazione di famiglie e imprese: controllarla diventa così un obiettivo cruciale. Ma come? La moderna teoria economica assegna un ruolo centrale alle aspettative degli operatori. Ne consegue che di fronte a rialzi generalizzati dei prezzi la banca centrale deve reagire intervenendo sui tassi di interesse in maniera decisa. Ma non basta: se questa reazione non è supportata da una strategia anti-inflazionistica credibile anche nel lungo periodo. Inoltre, perché sia efficace, questa strategia monetaria deve essere sostenuta da un assetto fiscale credibilmente orientato alla stabilizzazione del debito. In assenza di un tale assetto, la banca centrale perde la capacità di controllare l’inflazione, aprendo la strada a pericolosi circoli viziosi tra prezzi, tassi e finanza pubblica. Se il quadro teorico è chiaro, cosa succede nel mondo reale? Lo spiegano due esempi concreti: gli Stati Uniti del periodo 1965-1990 e il Brasile degli anni Ottanta.

