Nella legge di bilancio ci sono alcune novità sulla tassa di soggiorno. Parte dell’aumento degli introiti servirà a finanziare fondi statali per la disabilità e i l’assistenza ai minori allontanati dalla famiglia. Un tributo proprio dei comuni, che non si applica neanche in tutti gli enti, va così a sostenere prestazioni a tutela di diritti civili e sociali, di cui dovrebbe farsi carico la fiscalità generale. La Corte dei conti non ha dato il via libera al progetto del ponte sullo Stretto di Messina. I rilievi riguarderebbero, tra l’altro, le previsioni relative al piano tariffario e al volume di traffico. Su lavoce,info se ne era già discusso in un articolo recente, che ora riproponiamo. Per contrastare la crescita della disuguaglianza della ricchezza, si fanno largo proposte di tasse patrimoniali, come la “Zucman tax” in Francia. Prima di introdurre misure di questo tipo, andrebbero però analizzati gli effetti che potrebbero avere sulla crescita economica. Chi un anno fa è rimasto sorpreso dall’elezione di Donald Trump alla Casa Bianca ha accolto la notizia con sentimenti di infelicità. Ce lo dice un esperimento condotto in Italia, che porta a riflettere sull’opportunità di una comunicazione meno incline alle promesse irrealizzabili. Ma suggerisce anche la necessità di rafforzare l’alfabetizzazione economico‑finanziaria, perché le sorprese della politica non incidano troppo sul reddito delle persone.

