La riforma della giustizia è legge dello stato, ma non è ancora in vigore. Governo e opposizione si apprestano infatti a chiedere un referendum costituzionale. L’esito dipenderà anche dalla formulazione del quesito e da una campagna elettorale che dovrebbe iniziare dalla raccolta firme tra i cittadini e non solo tra i parlamentari. I dazi introdotti da Donald Trump violano principi costituzionali degli Stati Uniti? Sarà la Corte suprema a deciderlo. Più complessa la questione della loro legittimità sollevata in sede Wto: le procedure per la risoluzione delle controversie sono bloccate proprio dagli Usa. In Argentina, la vittoria del partito di Javier Milei alle elezioni parlamentari rafforza il presidente e il suo piano di governo, che ha messo sotto controllo l’inflazione. La strada per risanare e riformare il sistema economico è però ancora lunga. Il nuovo sistema varato da ministero delle Infrastrutture e regione per garantire la continuità territoriale aerea della Sardegna rischia di essere un sussidio per disparate categorie di cittadini e di impedire lo sviluppo economico e turistico dell’isola. Accolta con scetticismo al suo arrivoin Italia, dopo dieci anni Netflix ha più abbonati della pay tv. Un articolo pubblicato su lavoce.info nel 2015 indicava già le ragioni che avrebbero portato alla crescita della piattaforma anche nel nostro paese. Lo riproponiamo ai lettori.

È disponibile una nuova puntata di “Lavoce in mezz’ora”, il format di divulgazione de lavoce.info. Due volte al mese, in mezz’ora, discutiamo con esperti del settore di temi di attualità e di particolare rilevanza per il dibattito pubblico. Lo facciamo in modo più diretto e discorsivo, ma con il rigore d’analisi di sempre. Questa volta, assieme a Roberto Perotti, professore di economia politica all’Università Bocconi, approfondiamo la situazione dei conti pubblici italiani e la legge di bilancio per il 2026.

Ha preso avvio una nuova iniziativa de lavoce.info: “Lavoce in tre passi”. Si tratta di tre articoli su uno stesso argomento – pubblicati in sequenza e scritti dallo stesso autore o gruppo di autori – che accompagnano il lettore lungo un percorso logico e particolareggiato. Perché alcuni temi complessi meritano il giusto spazio di approfondimento, attraverso un’analisi che si sviluppa, appunto, un passo alla volta. La nuova rubrica avrà cadenza mensile. Nel primo appuntamento con “Lavoce in tre passi” Matteo Motterlini ci guida tra i temi che legano le scienze cognitive e il cambiamento climatico.

È in edicola e sul web il numero di eco dedicato alla questione-casa. Con prezzi degli immobili in forte rialzo e caro-affitti trovare un'abitazione diventa complicato anche per chi ha un reddito medio, specie nelle grandi città: un problema di uguaglianza di opportunità, di mobilità e coesione sociale.

