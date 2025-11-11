Nel disegno di legge di bilancio per il 2026 c’è un nuovo intervento sull’Irpef, stavolta a favore dei redditi medio-alti. Continue revisioni parziali dell’imposta rendono sempre più complessa la sua struttura e riducono la base imponibile, con effetti sull’equità. L’euro digitale sembra ormai in rampa di lancio. Potrebbe alla fine rivelarsi solo un sostituto del contante per i privati cittadini, senza favorire l’internazionalizzazione della moneta unica. Sono centinaia di migliaia le case popolari che rimangono sfitte perché la proprietà pubblica non ha i soldi per metterle a norma. Una soluzione è affidare il recupero di queste abitazioni alle famiglie locatarie. Bisogna però evitare il rischio di assegnarne una parte senza tener conto delle graduatorie di chi ha diritto all’alloggio. Gli enti locali hanno difficoltà a mantenere un equilibrio di bilancio tra risorse in calo e bisogni crescenti. Per questo, per sostenere progetti di interesse collettivo ricorrono spesso al fundraising tra cittadini, imprese e fondazioni, Il comune di Genova ha creato un ufficio relazioni che coordina le attività di raccolta fondi e sponsorizzazione, con risultati incoraggianti.

