La questione salariale investe tutta Italia. Ma è particolarmente sentita a Milano, dove le retribuzioni sono sì più alte che altrove, ma anche il costo della vita è più elevato. Un’analisi sui bilanci delle aziende, confrontando salari e produttività, rivela che c’è spazio per aumentare i redditi dei lavoratori milanesi e chiama in causa i sindacati. Da Landini in Italia a Zucman in Francia, fino a Mamdani a New York, le proposte per introdurre forme di tassazione del patrimonio si susseguono. Riproponiamo un articolo che, senza entrare nel dettaglio delle singole ipotesi, invita a considerare le conseguenze che una patrimoniale potrebbe avere su Pil e crescita. Se si vogliono davvero ridurre le disuguaglianze di genere, bisogna favorire un autentico cambiamento culturale. Una ricerca mostra infatti che uomini e donne hanno una percezione molto diversa della gravità del problema. E quando i cittadini sottovalutano l’entità delle disparità, diventa più difficile costruire il consenso attorno a interventi strutturali per contrastarle. Non proprio un cavillo, ma una strategia sbagliata degli avvocati federali potrebbe alla fine convincere la Corte Suprema Usa a dichiarare illegittimi i dazi imposti da Trump. Ottenuto così, il risultato censurerebbe non tanto la scarsa logica economica delle tariffe, quanto la confusione delle argomentazioni trumpiane.

È online il nuovo contributo de “Lavoce in tre passi”, l’iniziativa de lavoce.info che ha preso avvio il mese scorso. Si tratta di tre articoli su uno stesso argomento – pubblicati in sequenza e scritti dallo stesso autore o gruppo di autori – che accompagnano il lettore lungo un percorso logico e particolareggiato. Perché alcuni temi complessi meritano il giusto spazio di approfondimento, attraverso un’analisi che si sviluppa, appunto, un passo alla volta. La nuova rubrica ha cadenza mensile. Nel secondo appuntamento con “Lavoce in tre passi” Michele Polo ci guida nel complesso mondo dei mercati digitali e nelle problematiche della loro regolamentazione.

È disponibile la nuova puntata di “Lavoce in mezz’ora”, il format di divulgazione de lavoce.info. Due volte al mese, in mezz’ora, discutiamo con esperti del settore di temi di attualità e di particolare rilevanza per il dibattito pubblico. Lo facciamo in modo più diretto e discorsivo, ma con il rigore d’analisi di sempre. Questa volta, assieme a Roberto Perotti, professore di economia politica all’Università Bocconi, approfondiamo la situazione dei conti pubblici italiani e la legge di bilancio per il 2026.

Spesso un grafico vale più di tante parole: seguite la nostra rubrica “La parola ai grafici”.

