Qual è oggi il ruolo dello stato nell’economia? Sembra caratterizzato da una certa mancanza di trasparenza. In Italia, lo si è visto nella vicenda Mps-Mediobanca: uno stato indebitato come il nostro non ha le risorse per essere un vero attore economico, ma il governo cerca di trasmettere impulsi di politica industriale pilotando l’azione dei privati. In Europa, la Commissione europea tende a usare le regole sugli aiuti di stato per indirizzare gli investimenti in settori ritenuti strategici. A gennaio 2026 le pensioni saranno perequate in base all’inflazione del 2025. Ancora una volta si è ignorato il diverso meccanismo che il sistema contributivo richiede. Una situazione destinata a durare a lungo per l’impraticabilità politica delle possibili soluzioni. L’azione climatica dei paesi firmatari dell’Accordo di Parigi è sostanzialmente ferma. Se ne è avuta conferma alla Cop30. Forse occorrerebbe trovare forum più appropriati delle annuali Conferenze delle parti per cercare di comporre gli interessi divergenti e raggiungere intese che non siano solo buoni propositi. Favorire il risparmio delle famiglie per l’istruzione dei figli aiuta a contrastare la dispersione scolastica. Lo dimostra un esperimento effettuato in quattro regioni italiani. E a beneficiarne sono soprattutto gli studenti con un background familiare più difficile.

Nuovo appuntamento con “Lavoce in tre passi”, l’iniziativa de lavoce.info che ogni mese affronta un argomento attraverso tre articoli pubblicati in sequenza e scritti dallo stesso autore o gruppo di autori, accompagnando il lettore lungo un percorso logico e particolareggiato. Perché alcuni temi complessi meritano il giusto spazio di approfondimento, attraverso un’analisi che si sviluppa, appunto, un passo alla volta. Nella nuova puntata de “Lavoce in tre passi” Leonardo Melosi ci guida fra le interazioni tra politica monetaria e politica fiscale, la teoria economica che ne è a fondamento e quanto avvenuto negli Stati Uniti e in Brasile negli anni della grande inflazione.

È online la nuova puntata di “Lavoce in mezz’ora”, il format di divulgazione de lavoce.info. Due volte al mese, in mezz’ora, discutiamo con esperti del settore di temi di attualità e di particolare rilevanza per il dibattito pubblico. Lo facciamo in modo più diretto e discorsivo, ma con il rigore d’analisi di sempre. Questa volta, assieme a Donato Masciandaro – professore all’Università Bocconi ed esperto di economia illegale, finanza e supervisione, – parliamo di nuovi sistemi di pagamento, monete digitali, anonimato e del legame con la criminalità.

eco, il mensile di economia diretto da Tito Boeri, vuole riprendere nella carta stampata la missione che lavoce.info svolge nel web: promuovere analisi basate sui dati, usando un linguaggio comprensibile, ma senza mai banalizzare la complessità dei problemi.

