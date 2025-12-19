La firma dell’accordo Ue-Mercosur è stata rinviata a gennaio 2026. Pesano le proteste degli agricoltori e i dubbi di Italia e Francia. Eppure, l’intesa commerciale con i paesi sudamericani garantirebbe all’industria europea un accesso stabile alle materie prime essenziali per la transizione energetica e digitale. È un quadro in chiaroscuro quello sull’attuazione del Pnrr. Milestone e target finora previsti sono stati raggiunti, ma solo perché gli obiettivi sono stati modificati e ridimensionati più volte. Lasciando alla fase finale del Piano compiti gravosi. Nei prossimi giorni dovrebbe arrivare in Consiglio dei ministri la riforma dei porti. La novità principale è la costituzione di una società per azioni con competenze e fondi per ridisegnare la rete portuale italiana. La sua efficacia dipende dalla risoluzione di alcuni nodi. La stratificazione della scuola secondaria per indirizzi non garantisce a tutti gli studenti le stesse opportunità di accesso all’università, indipendentemente dalle origini sociali. L’analisi empirica mostra infatti che ci sono forti differenze tra chi proviene dai licei e chi proviene dagli istituti professionali. Era prevedibile che ci fossero ritardi nell’attuazione di una riforma complessa come quella dell’assistenza agli anziani non autosufficienti. Le difficoltà non devono però essere un alibi per passi indietro sugli aspetti più innovativi della legge delega.

È online la nuova puntata di "Lavoce in mezz'ora", il format di divulgazione de lavoce.info. Questa volta, assieme ad Andrea Prat, professore alla Columbia University, approfondiamo il legame tra media, disinformazione e populismo.

Nuovo appuntamento con "Lavoce in tre passi", l'iniziativa de lavoce.info che ogni mese affronta un argomento attraverso tre articoli pubblicati in sequenza e scritti dallo stesso autore o gruppo di autori, accompagnando il lettore lungo un percorso logico e particolareggiato. Nella nuova puntata de "Lavoce in tre passi" Leonardo Melosi ci guida fra le interazioni tra politica monetaria e politica fiscale, la teoria economica che ne è a fondamento e quanto avvenuto negli Stati Uniti e in Brasile negli anni della grande inflazione.

È in edicola e sul web il nuovo numero di eco dedicato alla responsabilità sociale delle imprese. Nonostante alcuni errori, i motivi alla base degli impegni Esg – il rispetto da parte delle imprese di criteri ambientali, sociali e di buona gestione aziendale – sono ancora validi, a partire dal riscaldamento globale e dai danni economici e sociali che produce. Quegli impegni vanno perciò riproposti su basi più solide e il numero di dicembre di eco suggerisce alcune idee su come farlo. eco, il mensile di economia diretto da Tito Boeri, vuole riprendere nella carta stampata la missione che lavoce.info svolge nel web: promuovere analisi basate sui dati, usando un linguaggio comprensibile, ma senza mai banalizzare la complessità dei problemi.

