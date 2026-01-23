Il Parlamento europeo ha bloccato l’accordo Ue-Mercosur rinviandolo alla Corte di giustizia europea. L’Europarlamento dovrebbe spiegare le ragioni profonde della sua decisione perché lo stop ha costi diretti legati ai dazi e indiretti per la mancata crescita di economia, occupazione e competitività, pur con qualche vantaggio per gli agricoltori europei. Il principio dell’indipendenza non riguarda solo le banche centrali. Per garantire l’efficacia e l’imparzialità della pubblica amministrazione e il buon funzionamento dei mercati è cruciale anche quella delle autorità di regolamentazione, evitando che regolatore e regolato siano – o appaiano – troppo vicini. Il 31 agosto 2026 si chiude il Pnrr. In eredità lascia la consapevolezza che eventuali nuovi strumenti ne seguiranno il modello nella governance, nel ricorso a debito comune e nei meccanismi basati sul raggiungimento degli obiettivi. La riforma della politica di coesione ne è già un esempio. Le finanze pubbliche di Italia e Stati Uniti sono sostenibili? Un confronto tra i due paesi in temini di fiscal gap mostra che quelle del nostro paese appaio meno squilibrate nel lungo periodo. Ma serve un consolidamento, altrimenti calo demografico e ristagno della produttività renderanno troppo gravoso l’onere sulle generazioni future.

