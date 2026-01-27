Nella competizione tra partiti per guadagnare consensi, l’immigrazione è diventata un tema centrale. Come mostra uno studio, la presenza o meno alle elezioni di candidati anti-immigrati e poi la scelta di politiche migratorie più o meno restrittive dipendono dal sistema elettorale che un paese si è dato. Il Piano casa è secondo le parole della presidente del Consiglio “in dirittura d’arrivo”. Dovrebbe accrescere l’offerta di alloggi di edilizia sovvenzionata – le case popolari – e di edilizia convenzionata. Resta il problema del finanziamento del progetto. Dopo le modifiche al Green Deal cambia l’attitudine delle imprese europee verso la sostenibilità ambientale e sociale? Una ricerca indica che nel caso delle imprese familiari, che non sono sistematicamente più sostenibili delle altre, la propensione ad attuare pratiche sostenibili può aumentare o ridursi a seconda della natura degli ostacoli che incontrano.

Con l'inizio dell'anno continuano le novità per lavoce.info. Dopo l'avvio de "Lavoce in mezz'ora" e "Lavoce in tre passi" nella seconda metà del 2025, ora si rinnova la rubrica dedicata ai grafici. "La parola ai grafici" diventa infatti "I grafici per capire", con cadenza bisettimanale. L'obiettivo è analizzare più in profondità i dati relativi a temi e problemi, offrendone una chiave di lettura chiara che può aiutare il lettore a comprenderli nella loro complessità. Il grafico per capire di oggi illustra a che età si va in pensione nei principali paesi dell'Unione europea.

Domani sarà online la nuova puntata di "Lavoce in mezz'ora", il format di divulgazione in video de lavoce.info. Due volte al mese, in mezz'ora, discutiamo con esperti del settore di temi di attualità e di particolare rilevanza per il dibattito pubblico. Lo facciamo in modo più diretto e discorsivo, ma con il rigore d'analisi di sempre. Questa volta, assieme a Tommaso Monacelli, professore di Economia all'Università Bocconi, analizziamo che cosa vuol dire per una banca centrale essere indipendente e tutte le sue implicazioni.

"Lavoce in tre passi" è l'iniziativa de lavoce.info che ogni mese affronta un argomento attraverso tre articoli pubblicati in sequenza e scritti dallo stesso autore o gruppo di autori, accompagnando il lettore lungo un percorso logico e particolareggiato. Perché alcuni temi complessi meritano il giusto spazio di approfondimento, attraverso un'analisi che si sviluppa, appunto, un passo alla volta. Questa volta Leonardo Melosi ci guida fra le interazioni tra politica monetaria e politica fiscale, la teoria economica che ne è a fondamento e quanto avvenuto negli Stati Uniti e in Brasile negli anni della grande inflazione.

