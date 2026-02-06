Il Piano nazionale di ripresa e resilienza si avvia verso la chiusura. Continue revisioni fanno sì che la struttura finale sia molto diversa da quella iniziale, con risorse dirottate dalle opere infrastrutturali di cui l’Italia ha urgente bisogno verso gli aiuti alle imprese. Il problema è che la le scadenze sono le stesse per tutti gli interventi, anche per opere che avrebbero necessitato di più tempo per essere realizzate. Dagli ultimi dati dell’indagine continua sulle forze di lavoro dell’Istat si possono cogliere alcune indicazioni sulle tendenze in atto. Si è fermata la crescita dell’occupazione, aumenta il contributo dei lavoratori senior e c’è un recupero del lavoro autonomo. Il golden power è uno strumento utile per proteggere gli interessi nazionali in casi eccezionali. Invece, viene ormai usato come meccanismo di controllo sugli investimenti, per esempio nel settore bancario. Una sua riforma dovrebbe circoscrivere i poteri speciali alle sole operazioni promosse da paesi terzi, escludendo quelle all’interno della Ue. Che cosa sanno gli italiani dei veri costi del trasporto pubblico e privato? Molto poco, secondo una indagine svolta di recente. C’è scarsa consapevolezza del peso di sussidi e tasse su auto, treno, trasporti locali, tariffe autostradali. Spetterebbe alla politica rendere più chiaro il quadro.

Continuano le novità per lavoce.info. Dopo l’avvio de “Lavoce in mezz’ora” e “Lavoce in tre passi”, si rinnova anche la rubrica dedicata ai grafici. “La parola ai grafici” diventa infatti “I grafici per capire”, con cadenza bisettimanale. L’obiettivo è analizzare più in profondità i dati relativi a temi e problemi, offrendone una chiave di lettura chiara che può aiutare il lettore a comprenderli nella loro complessità. Il grafico per capire di oggi fa un confronto tra inflazione generale e inflazione che riguarda il “carrello della spesa”, cioè beni alimentari, cura della casa e della persona.

È online la nuova puntata de “Lavoce in mezz’ora”, il format di divulgazione in video de lavoce.info. Due volte al mese, in mezz’ora, discutiamo con esperti del settore di temi di attualità e di particolare rilevanza per il dibattito pubblico. Lo facciamo in modo più diretto e discorsivo, ma con il rigore d’analisi di sempre. Questa volta, assieme a Tommaso Monacelli, professore di Economia all’Università Bocconi, discutiamo di indipendenza delle banche centrali, del perché l’autonomia nelle decisioni sui tassi di interesse è fondamentale per il benessere sociale e quali sono i rischi per l’economia e la democrazia se questo equilibrio dovesse rompersi.

“Lavoce in tre passi” è l’iniziativa de lavoce.info che ogni mese affronta un argomento attraverso tre articoli pubblicati in sequenza e scritti dallo stesso autore o gruppo di autori, accompagnando il lettore lungo un percorso logico e particolareggiato. Perché alcuni temi complessi meritano il giusto spazio di approfondimento, attraverso un’analisi che si sviluppa, appunto, un passo alla volta. Questa volta Leonardo Melosi ci guida fra le interazioni tra politica monetaria e politica fiscale, la teoria economica che ne è a fondamento e quanto avvenuto negli Stati Uniti e in Brasile negli anni della grande inflazione.

È in edicola e sul web il nuovo numero di eco dedicato alle tasse. Gli italiani ritengono che il nostro sistema fiscale sia iniquo, vessatorio e moltiplicatore di disuguaglianze. Ma migliorare si può e il numero di gennaio 2026 di eco suggerisce come farlo. eco, il mensile di economia diretto da Tito Boeri, vuole riprendere nella carta stampata la missione che lavoce.info svolge nel web: promuovere analisi basate sui dati, usando un linguaggio comprensibile, ma senza mai banalizzare la complessità dei problemi. Lavoce.info contribuisce regolarmente a eco con la rubrica “Grafico del mese”. Nell’uscita di questo mese si occupa degli introiti ricavati dalla tassa di successione.

