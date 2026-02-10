Le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina sono in pieno svolgimento. Ma quale sarà, alla fine, il loro impatto socioeconomico complessivo? Per rispondere in modo corretto si dovrebbe disporre di stime più realistiche di quelle che abbiamo oggi a disposizione, capaci di coprire un più largo spettro di effetti. Per votare al referendum costituzionale sulla giustizia, i fuorisede dovranno tornare a casa. Il governo ha respinto l’ipotesi di varare una nuova sperimentazione sul voto in un seggio diverso dal proprio. È un passo indietro, ma potrebbe essere l’occasione per arrivare a una disciplina stabile della questione. Basta che ci sia la volontà politica di farlo. Un 28° regime per le imprese europee più innovative, che si affianchi ai 27 nazionali, è stato suggerito dai Rapporti Draghi e Letta. Ma le raccomandazioni del Parlamento europeo sul tema rischiano di ripetere errori del passato ed essere inapplicabili. Servono invece regole semplici e ben formulate. Mentre le grandi multinazionali riportano in sede tutti i dipendenti, in Italia si diffondono i casi di smartworking concordato direttamente dal lavoratore con la proprietà dell’azienda. Così, possono usufruirne anche i dipendenti con mansioni considerate impossibili da svolgere da remoto, come il lavoro in fabbrica o nel settore della cura alle persone.

Continuano le novità per lavoce.info. Dopo l’avvio de “Lavoce in mezz’ora” e “Lavoce in tre passi”, si rinnova anche la rubrica dedicata ai grafici. “La parola ai grafici” diventa infatti “I grafici per capire”, con cadenza bisettimanale. L’obiettivo è analizzare più in profondità i dati relativi a temi e problemi, offrendone una chiave di lettura chiara che può aiutare il lettore a comprenderli nella loro complessità. Il grafico per capire di oggi si occupa dei biglietti per assistere agli eventi delle Olimpiadi: quanti sono quelli disponibili e quanti restano invenduti.

Domani, mercoledì 11 febbraio, sarà online la nuova puntata de “Lavoce in mezz’ora”, il format di divulgazione in video de lavoce.info. Due volte al mese, in mezz’ora, discutiamo con esperti del settore di temi di attualità e di particolare rilevanza per il dibattito pubblico. Lo facciamo in modo più diretto e discorsivo, ma con il rigore d’analisi di sempre. Questa volta, assieme a Carlo Favero, professore ordinario di Economics all’Università Bocconi, discutiamo di finanza pubblica e demografia: quanto l’invecchiamento, il calo delle nascite e la trasformazione del mercato del lavoro influiscono sulla sostenibilità del debito pubblico.

“Lavoce in tre passi” è l’iniziativa de lavoce.info che ogni mese affronta un argomento attraverso tre articoli pubblicati in sequenza e scritti dallo stesso autore o gruppo di autori, accompagnando il lettore lungo un percorso logico e particolareggiato. Perché alcuni temi complessi meritano il giusto spazio di approfondimento, attraverso un’analisi che si sviluppa, appunto, un passo alla volta. Questa volta Leonardo Melosi ci guida fra le interazioni tra politica monetaria e politica fiscale, la teoria economica che ne è a fondamento e quanto avvenuto negli Stati Uniti e in Brasile negli anni della grande inflazione.

È in edicola e sul web il nuovo numero di eco dedicato alle tasse. Gli italiani ritengono che il nostro sistema fiscale sia iniquo, vessatorio e moltiplicatore di disuguaglianze. Ma migliorare si può e il numero di gennaio 2026 di eco suggerisce come farlo.

