Il nuovo accordo sulla global minimum tax raggiunto in sede Ocse ai primi di gennaio sposa l’approccio side-by-side, voluto dagli americani. Introduce elementi di flessibilità che potrebbero portare a passi indietro sul coordinamento fiscale internazionale. D’altra parte, potrebbe spingere l’Unione europea a ricercare una risposta strategica e coordinata. L’integrazione è spesso vista come un processo nel quale chi arriva è chiamato a colmare le differenze linguistiche e culturali con la società ospitante. Invece molto dipende anche da chi accoglie, come mostrano i risultati di uno studio sperimentale condotto in alcune scuole italiane. I report globali sui salari dell’Organizzazione internazionale del lavoro tendono a sottolineare i dati negativi. È un atteggiamento che accende l’attenzione dei media, ma rischia di indebolire la base scientifica delle analisi, necessaria per orientare politiche del lavoro efficaci.

Continuano le novità per lavoce.info. Dopo l’avvio de “Lavoce in mezz’ora” e “Lavoce in tre passi”, si rinnova anche la rubrica dedicata ai grafici. “La parola ai grafici” diventa infatti “I grafici per capire”, con cadenza bisettimanale. L’obiettivo è analizzare più in profondità i dati relativi a temi e problemi, offrendone una chiave di lettura chiara che può aiutare il lettore a comprenderli nella loro complessità. Il grafico per capire di oggi confronta i prezzi lordi dell’elettricità pagati dalle imprese italiane con quelli richiesti alle concorrenti di altri grandi paesi europei.

È online la nuova puntata de “Lavoce in mezz’ora”, il format di divulgazione in video de lavoce.info. Due volte al mese, in mezz’ora, discutiamo con esperti del settore di temi di attualità e di particolare rilevanza per il dibattito pubblico. Lo facciamo in modo più diretto e discorsivo, ma con il rigore d’analisi di sempre. Questa volta, assieme a Carlo Favero, economista dell’Università Bocconi, discutiamo del legame tra andamento della demografia e debito pubblico: quanto l’invecchiamento, il calo delle nascite e la trasformazione del mercato del lavoro influiscono sulla sua sostenibilità.

“Lavoce in tre passi” è l’iniziativa de lavoce.info che ogni mese affronta un argomento attraverso tre articoli pubblicati in sequenza e scritti dallo stesso autore o gruppo di autori, accompagnando il lettore lungo un percorso logico e particolareggiato. Perché alcuni temi complessi meritano il giusto spazio di approfondimento, attraverso un’analisi che si sviluppa, appunto, un passo alla volta. Questa volta Leonardo Melosi ci guida fra le interazioni tra politica monetaria e politica fiscale, la teoria economica che ne è a fondamento e quanto avvenuto negli Stati Uniti e in Brasile negli anni della grande inflazione.

