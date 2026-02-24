La Corte Suprema Usa ha bocciato i dazi di Trump. Con la sentenza si è però aperto un vuoto normativo che rischia di essere più dannoso delle stesse tariffe. E se la borsa festeggia la vittoria legale, l’economia reale si blocca in attesa di capire quali saranno le nuove regole del gioco. Sono in tanti a chiedere l’introduzione degli eurobond. Ma anche se europeo e non nazionale, si tratta pur sempre di debito che dovremo ripagare. Per questo bisognerebbe ricorrervi quando l’azione e la spesa comune producono un ovvio vantaggio, come nel caso della difesa. I salari in Italia sono cresciuti meno che in altri paesi e meno dell’inflazione. D’altra parte, il reddito disponibile delle famiglie ha tenuto meglio del previsto: una apparente contraddizione che si può spiegare con l’aumento dell’occupazione e le misure sul fisco decise dal governo. E tuttavia la “questione salariale” resta e non si può continuare a ignorarla. L’espansione delle sedi universitarie non aiuta a ridurre i divari di sviluppo e di reddito tra le province italiane. Uno studio mostra che i vantaggi competitivi garantiti dall’istruzione terziaria restano legati ai territori che ospitano l’università, senza espandersi alle zone vicine.

Il “grafico per capire” di oggi quantifica le somme fin qui riscosse dagli Stati Uniti attraverso i dazi e che ora, dopo la sentenza della Corte Suprema, potrebbero dover essere restituite. La rubrica “I grafici per capire” esce ogni martedì e venerdì, con l’obiettivo di analizzare più in profondità i dati relativi a particolari temi e problemi, offrendone una chiave di lettura chiara che può aiutare il lettore a comprenderli nella loro complessità

Domani mercoledì 25 febbraio sarà online la nuova puntata de “Lavoce in mezz’ora”, il format di divulgazione in video de lavoce.info. Due volte al mese, in mezz’ora, discutiamo con esperti del settore di temi di attualità e di particolare rilevanza per il dibattito pubblico. Lo facciamo in modo più diretto e discorsivo, ma con il rigore d’analisi di sempre. Questa volta, assieme a Sandro Brusco, professore di Economia presso la Stony Brook University di New York, affrontiamo il tema dei limiti del sistema di tassazione in Italia, anche alla luce degli ultimi interventi contenuti nella legge di bilancio.

“Lavoce in tre passi” è l’iniziativa de lavoce.info che ogni mese affronta un argomento attraverso tre articoli pubblicati in sequenza e scritti dallo stesso autore o gruppo di autori, accompagnando il lettore lungo un percorso logico e particolareggiato. Perché alcuni temi complessi meritano il giusto spazio di approfondimento, attraverso un’analisi che si sviluppa, appunto, un passo alla volta. Questa volta Leonardo Melosi ci guida fra le interazioni tra politica monetaria e politica fiscale, la teoria economica che ne è a fondamento e quanto avvenuto negli Stati Uniti e in Brasile negli anni della grande inflazione.

