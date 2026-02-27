Con l’invecchiamento della popolazione, nei paesi occidentali scende la quota del Pil destinata agli investimenti pubblici e sale quella per pensioni, sanità e long term care. Per mantenere il livello attuale delle prestazioni di welfare occorre sviluppare un sistema multipillar, senza affidarsi solo al finanziamento a ripartizione o a soluzioni di pura mutualità o di assicurazione. Il turismo ha un ruolo importante dell’economia italiana e un altrettanto forte impatto sull’ambiente. I dati raccolti da Istat nei “Conti integrati economici e ambientali del turismo” indicano che la creazione di valore economico è compatibile con la tutela ambientale, a patto di intervenire non tanto sul numero dei viaggiatori, quanto sulle modalità di spostamento. Nel Regno Unito è il governo centrale a distribuire in varie località i richiedenti asilo. In quelle dove i rifugiati sono più “visibili”, il voto degli elettori si è spostato a destra. Anche perché partiti come il Reform UK di Nigel Farage sono riusciti a rendere il tema immigrazione centrale nel dibattito politico. Avere a disposizione tanti appelli d’esame sembra non essere un gran vantaggio per gli studenti degli atenei italiani. Dall’anno accademico 2010-2011, la facoltà di economia dell’Università di Bologna li ha dimezzati e, come mostra uno studio, i miglioramenti in termini di riduzione dei tassi di abbandono e dei tempi per il conseguimento della laurea sono stati evidenti.

Il “grafico per capire” di oggi risponde alla domanda se qualcosa è cambiato per il disavanzo pubblico Usa un anno dopo l’introduzione dei dazi. La rubrica “I grafici per capire” esce ogni martedì e venerdì, con l’obiettivo di analizzare più in profondità i dati relativi a particolari temi e problemi, offrendone una chiave di lettura chiara che può aiutare il lettore a comprenderli nella loro complessità.

È online la nuova puntata de “Lavoce in mezz’ora”, il format di divulgazione de lavoce.info. Due volte al mese, in mezz’ora, discutiamo con esperti del settore di temi di attualità e di particolare rilevanza per il dibattito pubblico. Lo facciamo in modo più diretto e discorsivo, ma con il rigore d’analisi di sempre. Questa volta, assieme a Sandro Brusco, professore di Economia presso la Stony Brook University di New York, affrontiamo il tema dei limiti del sistema di tassazione in Italia, anche alla luce degli ultimi interventi contenuti nella legge di bilancio.

“Lavoce in tre passi” è l’iniziativa de lavoce.info che ogni mese affronta un argomento attraverso tre articoli pubblicati in sequenza e scritti dallo stesso autore o gruppo di autori, accompagnando il lettore lungo un percorso logico e particolareggiato. Perché alcuni temi complessi meritano il giusto spazio di approfondimento, attraverso un’analisi che si sviluppa, appunto, un passo alla volta. Questa volta Leonardo Melosi ci guida fra le interazioni tra politica monetaria e politica fiscale, la teoria economica che ne è a fondamento e quanto avvenuto negli Stati Uniti e in Brasile negli anni della grande inflazione.

