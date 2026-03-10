Con prezzi di petrolio e gas saliti vertiginosamente, le prime conseguenze del blocco dello Stretto di Hormuz sono già evidenti. Se si propagheranno all’intero sistema economico dipenderà dalla durata e dall’esito della guerra in Medioriente. Il presidente designato della Fed, Kevin Warsh, sostiene che l’intelligenza artificiale determinerà una crescita rapida e senza inflazione, permettendo di tenere bassi i tassi di interesse come negli anni Novanta, quando la Banca centrale Usa era presieduta da Alan Greenspan. Oggi, però, il contesto è molto diverso. È una scelta discutibile il ricorso alla Corte costituzionale della Regione Puglia sui Lep sanitari. Mettendo in discussione l’intero impianto del sistema di garanzia, si perde l’occasione di intervenire concretamente sui divari territoriali. A fine 2026 si conclude il programma Gol per la formazione e il reinserimento dei lavoratori disoccupati. Le future politiche attive dovranno ripartire dalle eredità positive che lascia, puntando su alcune priorità, come l’integrazione con le politiche abitative. Un ricordo di Riccardo De Bonis, dirigente della Banca d’Italia e appassionato studioso, scomparso da poco.

Il “grafico per capire” di oggi analizza quali sono i paesi che importano più GNL, gas naturale liquefatto, dal Qatar. La rubrica “I grafici per capire” esce ogni martedì e venerdì, con l’obiettivo di analizzare più in profondità i dati relativi a particolari temi e problemi, offrendone una chiave di lettura chiara che può aiutare il lettore a comprenderli nella loro complessità.

Mercoledì 11 marzo sarà online la nuova puntata de “Lavoce in mezz’ora”, il format di divulgazione in video de lavoce.info. Due volte al mese, in mezz’ora, discutiamo con esperti del settore di temi di attualità e di particolare rilevanza per il dibattito pubblico. Lo facciamo in modo più diretto e discorsivo, ma con il rigore d’analisi di sempre. Questa volta, con Alessandra Bonfiglioli, professoressa di Economia presso l’Università di Bergamo, discutiamo di intelligenza artificiale e lavoro, in particolare di come l’IA riscrive le regole del mercato del lavoro e il valore delle professioni.

“Lavoce in tre passi” è l’iniziativa de lavoce.info che ogni mese affronta un argomento attraverso tre articoli pubblicati in sequenza e scritti dallo stesso autore o gruppo di autori, accompagnando il lettore lungo un percorso logico e particolareggiato. Perché alcuni temi complessi meritano il giusto spazio di approfondimento, attraverso un’analisi che si sviluppa, appunto, un passo alla volta. Questa volta Leonardo Melosi ci guida fra le interazioni tra politica monetaria e politica fiscale, la teoria economica che ne è a fondamento e quanto avvenuto negli Stati Uniti e in Brasile negli anni della grande inflazione.

