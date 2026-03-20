Si torna a parlare di Eurobond, soprattutto in Italia. Per il momento, mancano alcune condizioni indispensabili affinché possano diventare convenienti rispetto ai titoli di stato dei paesi ad alto rating. In particolare, c’è scarsa trasparenza riguardo alla garanzia su cui si basano. Situazioni di crisi che limitano l’approvvigionamento energetico – come oggi la guerra in Medioriente – tendono a rafforzare la polarizzazione nelle catene del valore. E così i paesi importatori di energia rischiano di rimanere indietro nella corsa alle nuove tecnologie. Le guerre commerciali potrebbero alla fine ripercuotersi sul sistema della proprietà intellettuale, che pure è nato per proteggere l’innovazione, con i brevetti utilizzati come strumento di ritorsione. L’organo di controllo, previsto nel nostro paese anche per le società a responsabilità limitata, migliora la solidità patrimoniale delle imprese e riduce il rischio di insolvenza. Ma nel caso dele aziende più piccole i costi di remunerazione superano i benefici. Il segretario nazionale del Partito Liberaldemocratico e il segretario nazionale di ORA! replicano a un articolo pubblicato di recente su lavoce.info sullo spazio politico che esiste in Italia per una formazione di stampo liberale.

Il dibattito sul referendum del 22 e 23 marzo si è molto spesso allontanato dal merito della questione, generando confusione tra gli elettori. Per questo lavoce.info propone ai lettori un focus dal titolo “Il referendum sulla magistratura”. Come spiega il sottotitolo, si tratta di “Una guida sui contenuti della riforma, per un voto consapevole al referendum del 22 e 23 marzo”. L’approfondimento evidenzia i nodi principali della riforma ed è articolato in cinque capitoli: il primo è sul quesito riportato sulla scheda referendaria; il secondo sulla separazione delle carriere, il terzo sulla riforma del Csm; il quarto sull’Alta corte disciplinare; il quinto illustra l’organizzazione del sistema giudiziario negli altri paesi europei.

Il grafico per capire di oggi mostra l’andamento dell’affluenza elettorale nei referendum che si sono tenuti in Italia dal 1946 in poi. La rubrica “I grafici per capire” esce ogni martedì e venerdì, con l’obiettivo di analizzare più in profondità i dati relativi a particolari temi e problemi, offrendone una chiave di lettura chiara che può aiutare il lettore a comprenderli nella loro complessità.

È online la nuova puntata de “Lavoce in mezz’ora”, il format di divulgazione de lavoce.info. Due volte al mese, in mezz’ora, discutiamo con esperti del settore di temi di attualità e di particolare rilevanza per il dibattito pubblico. Lo facciamo in modo più diretto e discorsivo, ma con il rigore d’analisi di sempre. Questa volta, con Alessandra Bonfiglioli, professoressa di Economia presso l’Università di Bergamo, discutiamo di intelligenza artificiale e lavoro, in particolare di come l’IA riscrive le regole del mercato del lavoro e il valore delle professioni.

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È in edicola e sul web il nuovo numero di eco dedicato alle carceri. Il sovraffollamento delle prigioni è in Italia un problema cronico, che finisce per impedire ogni attività rieducativa o di lavoro dei detenuti. eco, il mensile di economia diretto da Tito Boeri, vuole riprendere nella carta stampata la missione che lavoce.info svolge nel web: promuovere analisi basate sui dati, usando un linguaggio comprensibile, ma senza mai banalizzare la complessità dei problemi. Lavoce.info contribuisce regolarmente a eco con la rubrica “Grafico del mese”. Nell’uscita di questo mese mostra il rapporto tra detenuti effettivamente presenti negli istituti penitenziari e capienza regolamentare: solo l’8% si trova in strutture non sovraffollate.

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