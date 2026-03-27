L’Italia è tra i paesi che, per far fronte alle conseguenze della guerra in Iran, chiedono all’Unione europea di sospendere il sistema Ets, lo strumento introdotto per ridurre le emissioni di CO2. Eppure, alla crisi energetica si può rispondere con altri mezzi, senza smantellare un meccanismo che si è rivelato efficace. Di crisi energetica parla anche una serie di grafici, che mostra in particolare le implicazioni sul mercato del gas per l’Europa e l’Italia. L’Opas di Poste italiane su Tim ha un obiettivo chiaro: costruire un “campione nazionale” delle telecomunicazioni. Dal punto di vista della concorrenza e della regolazione del mercato, ci sono però aspetti delicati da valutare. Principio cardine del Movimento 5 stelle delle origini, la regola dei due mandati per gli eletti avrebbe dovuto spingere i parlamentari a conformarsi sempre e solo alla volontà dei loro elettori. Invece l’analisi del comportamento dei deputati pentastellati nella XVIII legislatura indica che i “non rieleggibili” si sono allontanati spesso dalla disciplina di partito. La ricostruzione di un territorio colpito da un terremoto richiede ingenti risorse. Ma per far ripartire il sistema economico e sociale si rivelano cruciali anche la stabilità del personale comunale e la continuità amministrativa. Lo dimostra il sisma del 2016-2017 nel Centro Italia.

Il “grafico per capire” di oggi mostra come l’Unione europea abbia cambiato la modalità di approvvigionamento del gas dopo lo scoppio della guerra in Ucraina: il gas naturale liquefatto ha sostituito quello gassoso. La rubrica “I grafici per capire” esce ogni martedì e venerdì, con l’obiettivo di analizzare più in profondità i dati relativi a particolari temi e problemi, offrendone una chiave di lettura chiara che può aiutare il lettore a comprenderli nella loro complessità.

È online la nuova puntata de “Lavoce in mezz’ora”, il format di divulgazione in video de lavoce.info. Due volte al mese, in mezz’ora, discutiamo con esperti del settore di temi di attualità e di particolare rilevanza per il dibattito pubblico. Lo facciamo in modo più diretto e discorsivo, ma con il rigore d’analisi di sempre. Questa volta, con Luisa Loiacono, economista esperta in mercati energetici, affrontiamo un tema di stretta attualità: l’Italia e l’Europa alla prova di una nuova crisi energetica.

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È in edicola e sul web il nuovo numero di eco dedicato alle carceri. Il sovraffollamento delle prigioni è in Italia un problema cronico, che finisce per impedire ogni attività rieducativa o di lavoro dei detenuti. eco, il mensile di economia diretto da Tito Boeri, vuole riprendere nella carta stampata la missione che lavoce.info svolge nel web: promuovere analisi basate sui dati, usando un linguaggio comprensibile, ma senza mai banalizzare la complessità dei problemi. Lavoce.info contribuisce regolarmente a eco con la rubrica “Grafico del mese”. Nell’uscita di questo mese mostra il rapporto tra detenuti effettivamente presenti negli istituti penitenziari e capienza regolamentare: solo l’8% si trova in strutture non sovraffollate.

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