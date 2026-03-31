L’ipotesi di impiegare il Mes per finanziare la difesa europea avrebbe qualche vantaggio. Ma solleva criticità istituzionali, democratiche e giuridiche, compresa la frammentazione territoriale e il rischio di creare politiche “extra-Trattato”.

Se il Mes cambia funzione

L’ipotesi di impiegare il Meccanismo europeo di stabilità (Mes) come strumento di finanziamento delle spese per la difesa europea rappresenta un punto di svolta potenzialmente significativo nella traiettoria funzionale e nella legittimazione politica di uno degli istituti più controversi dell’architettura dell’Unione economica e monetaria.

Istituito nel 2012 nel pieno della crisi del debito sovrano, il Mes è stato concepito come fondo di ultima istanza, destinato a preservare la stabilità finanziaria dell’area euro attraverso interventi condizionati e rigorosamente circoscritti a crisi conclamate. La sua funzione originaria, fortemente ancorata a una logica emergenziale e a una disciplina macroeconomica, ne ha determinato la stigmatizzazione politica: è percepito come un segnale di debolezza fiscale e di perdita di autonomia decisionale. La recente esperienza delle linee di credito precauzionali attivate durante la pandemia ha evidenziato come, anche in circostanze straordinarie, l’uso del Mes rimanga limitato, confermando il suo carattere di strumento eccezionale.

La proposta lanciata dal direttore generale del Mes, Pierre Gramegna, in un’intervista rilasciata il 30 gennaio 2026 alla Reuters e al media lussemburghese Paperjam, di utilizzare le linee di credito del Mes per finanziare investimenti in materia di difesa si colloca quindi in un contesto profondamente mutato, segnato da tensioni geopolitiche crescenti, dall’evoluzione dei rapporti transatlantici e dalla necessità per l’Unione europea di rafforzare la propria capacità di difesa in modo autonomo e coordinato. Si tratterebbe di un’espansione funzionale senza precedenti, che trasformerebbe un dispositivo nato per stabilizzare mercati e bilanci in uno strumento capace di sostenere politiche strategiche di lungo periodo, con una conseguente ridefinizione del concetto stesso di stabilità. In questo senso, quella dell’area euro non verrebbe più concepita esclusivamente come assenza di crisi fiscali o bancarie, ma come condizione strutturale che include la capacità dell’Unione di affrontare shock sistemici, anche di natura geopolitica.

Alcuni vantaggi

Nella trasformazione del Mes in uno strumento per finanziare spese di difesa europea si intravedono alcuni potenziali vantaggi, sempre che il quadro giuridico e politico venga adeguatamente ridefinito e che vengano affrontate le criticità istituzionali.

La proposta mette in luce diverse dimensioni positive di un simile approccio, riassumibili nella maggiore capacità finanziaria per difesa senza appesantire bilanci e nella riduzione dello stigma associato all’accesso a fondi europei. Il Mes dispone di una capacità di prestito significativa – fino a circa 430‑500 miliardi di euro – che potrebbe essere adattata per offrire prestiti a condizioni favorevoli per sostenere spese di difesa in stati con finanze pubbliche solide, ma sotto pressione per l’aumento dei costi militari. Questo consentirebbe di affrontare esigenze di spesa senza ricorrere esclusivamente a tagli o aumenti di tassazione nazionali, riducendo lo stress sui bilanci pubblici e sulla sostenibilità del debito. Una linea di credito per la difesa senza rigide condizionalità macroeconomiche potrebbe aiutare a superare lo stigma legato all’uso del Mes come segnale di debolezza finanziaria, rendendo più accettabile il ricorso al fondo per stati che oggi esitano a chiedere assistenza. Ciò potrebbe favorire una maggiore cooperazione nella spesa per la sicurezza comune.

Molte criticità

Tuttavia, questa evoluzione solleva questioni di natura giuridica e costituzionale difficili da eludere. Il Mes, per sua stessa natura intergovernativa, opera al di fuori delle istituzioni ordinarie dell’Unione, con un board protetto da un regime di immunità e privilegi e con un coinvolgimento parlamentare marginale, come confermato dalla sentenza Pringle (C-370/12). Estenderne il mandato alla difesa significherebbe trasferire decisioni di elevata sensibilità politica a un organismo tecnocratico, accentuando il deficit democratico e comprimendo il ruolo dei parlamenti nazionali e del Parlamento europeo. La spesa per la difesa incide direttamente su ambiti di sovranità particolarmente delicati, quali politica estera, sicurezza e uso legittimo della forza; affidare al Mes un ruolo centrale nel loro finanziamento rischierebbe di spostare il baricentro decisionale verso sedi poco permeabili al controllo democratico, accentuando la tensione tra efficacia decisionale e legittimazione politica.

Un ulteriore profilo critico riguarda la condizionalità. Tradizionalmente, il Mes è stato legato a misure macroeconomiche rigorose, volte a prevenire comportamenti opportunistici e a garantire la sostenibilità dei bilanci pubblici. Applicare lo stesso schema alla spesa militare risulterebbe incoerente, poiché la difesa costituisce un bene pubblico sovranazionale e non un intervento correttivo su uno stato in crisi. Qualsiasi condizionalità legata a requisiti procedurali, trasparenza o coordinamento strategico comporterebbe una modifica sostanziale della natura dell’istituto, trasformandolo in un meccanismo di mutualizzazione del rischio settoriale senza una corrispondente integrazione nel quadro istituzionale europeo, con possibili frizioni rispetto al Patto di stabilità e crescita e rischi di azzardo morale.

La questione della coerenza territoriale e dell’inclusività dell’Unione emerge anch’essa in modo significativo. L’accesso al Mes è limitato agli stati membri della zona euro; un suo impiego in funzione di difesa rischierebbe di generare una difesa europea “a geometria variabile”, escludendo paesi non appartenenti all’area euro ma esposti agli stessi rischi geopolitici. Allo stesso tempo, il finanziamento prevalentemente di spese nazionali consoliderebbe difese frammentate, mentre un orientamento verso progetti comuni rischierebbe di sovrapporsi agli strumenti già esistenti nell’ordinamento dell’Unione, evidenziando le lacune dell’architettura istituzionale rispetto a politiche comuni di sicurezza e difesa.

Infine, l’uso del Mes per la difesa solleva il rischio di una sorta di “costituzionalizzazione surrettizia” di una politica europea della difesa. Senza una revisione esplicita dei Trattati, si costruirebbe progressivamente una politica comune mediante strumenti extra-Trattato, aggirando il consenso degli stati membri e dei cittadini e spostando in avanti il livello di integrazione sostanziale senza un adeguamento formale del quadro giuridico. In questo senso, il dibattito sul Mes come strumento di difesa non riguarda solo la legittimità di un singolo intervento finanziario, ma tocca i limiti dell’architettura istituzionale europea e la capacità dell’Unione di conciliare integrazione economica, sovranità nazionale e controllo democratico.

In conclusione, il Meccanismo europeo di stabilità si trova oggi di fronte a una possibile evoluzione che lo trasformerebbe da strumento emergenziale a leva proattiva di politica strategica, ampliando il concetto stesso di stabilità verso rischi geopolitici e di sicurezza. L’evoluzione offre opportunità significative per rafforzare la resilienza dell’Unione, ma comporta al contempo rischi concreti in termini di coerenza istituzionale, legittimazione democratica e rispetto del principio di attribuzione delle competenze. La discussione sull’uso del Mes per la difesa può costituire, quindi, un banco di prova cruciale per la capacità dell’Unione di adattare strumenti nati per crisi passate alle esigenze di sicurezza e stabilità di una fase storica profondamente mutata, senza compromettere i principi fondamentali della governance europea.

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