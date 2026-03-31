I sei paesi del Golfo Persico, che oggi subiscono pesanti rappresaglie iraniane, sono tradizionali alleati degli Usa. Una situazione che potrebbe cambiare se Washington non uscirà dalla guerra in Iran con una vittoria netta. Per rafforzare la difesa dell’Unione europea, è stata avanzata l’ipotesi di utilizzare il Meccanismo di stabilità europea. Finanziare così il riarmo degli stati Ue avrebbe alcuni vantaggi, ma solleva questioni di natura giuridica e costituzionale difficili da eludere. Crescita e sviluppo non sono la stessa cosa. Lo si vede nel Mezzogiorno d’Italia, dove Pil e occupazione sono aumentati senza però tradursi in un miglioramento della qualità delle istituzioni e delle prospettive nella società. Le continue scosse di terremoto che si registrano nella zona dei Campi Flegrei hanno ripercussioni sulle quotazioni del mercato immobiliare. Con il rischio che la crisi bradisismica diventi anche una crisi abitativa.

Il “grafico per capire” di oggi mostra quali sono gli snodi strategici marittimi attraverso i quali passa il petrolio. La rubrica “I grafici per capire” esce ogni martedì e venerdì, con l’obiettivo di analizzare più in profondità i dati relativi a particolari temi e problemi, offrendone una chiave di lettura chiara che può aiutare il lettore a comprenderli nella loro complessità.

È online la nuova puntata de “Lavoce in mezz’ora”, il format di divulgazione de lavoce.info. Due volte al mese, in mezz’ora, discutiamo con esperti del settore di temi di attualità e di particolare rilevanza per il dibattito pubblico. Lo facciamo in modo più diretto e discorsivo, ma con il rigore d’analisi di sempre. Questa volta, con Luisa Loiacono, economista esperta in mercati energetici, affrontiamo un tema di stretta attualità: l’Italia e l’Europa alla prova di una nuova crisi energetica.

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È in edicola e sul web il nuovo numero di eco dedicato alle carceri. Il sovraffollamento delle prigioni è in Italia un problema cronico, che finisce per impedire ogni attività rieducativa o di lavoro dei detenuti. eco, il mensile di economia diretto da Tito Boeri, vuole riprendere nella carta stampata la missione che lavoce.info svolge nel web: promuovere analisi basate sui dati, usando un linguaggio comprensibile, ma senza mai banalizzare la complessità dei problemi. Lavoce.info contribuisce regolarmente a eco con la rubrica “Grafico del mese”. Nell’uscita di questo mese mostra il rapporto tra detenuti effettivamente presenti negli istituti penitenziari e capienza regolamentare: solo l’8% si trova in strutture non sovraffollate.

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