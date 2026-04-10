La guerra in Medioriente ha aperto una nuova crisi energetica ad appena quattro anni dall’ultima, seguita all’invasione russa dell’Ucraina. Se nell’immediato domina l’incertezza sulla sua durata e gravità, in prospettiva il nostro paese deve agire per ridurre progressivamente la dipendenza dall’estero e dalle fonti fossili e garantirsi così la sicurezza energetica. I social media si presentano come spazi di condivisione e confronto. Se però gli algoritmi premiano la capacità di generare reazioni, il rischio è di avere una sfera pubblica più aggressiva e meno informata, come si ricava dai risultati di una ricerca. La Nazionale ha fallito per la terza volta consecutiva la qualificazione ai mondiali, ma con investimenti mirati e progetti lungimiranti il calcio italiano potrebbe tornare competitivo. Lo dimostra il caso del Como.

Il “grafico per capire” di oggi analizza le possibilità dell’Italia di uscire dalla procedura di infrazione per deficit eccessivo. La rubrica “I grafici per capire” esce ogni martedì e venerdì, con l’obiettivo di analizzare più in profondità i dati relativi a particolari temi e problemi, offrendone una chiave di lettura chiara che può aiutare il lettore a comprenderli nella loro complessità.

È online la nuova puntata de “Lavoce in mezz’ora”, il format di divulgazione in video de lavoce.info. Due volte al mese, in mezz’ora, discutiamo con esperti del settore di temi di attualità e di particolare rilevanza per il dibattito pubblico. Lo facciamo in modo più diretto e discorsivo, ma con il rigore d’analisi di sempre. Questa volta, con Alberto Bisin, professore di economia alla New York University, ci occupiamo del ruolo di famiglia, contesto sociale e istituzioni nella trasmissione di valori e norme tra generazioni, e quanto questo incide sulle disuguaglianze socioeconomiche.

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È in edicola e sul web il numero di eco dedicato alle carceri. Il sovraffollamento delle prigioni è in Italia un problema cronico, che finisce per impedire ogni attività rieducativa o di lavoro dei detenuti. eco, il mensile di economia diretto da Tito Boeri, vuole riprendere nella carta stampata la missione che lavoce.info svolge nel web: promuovere analisi basate sui dati, usando un linguaggio comprensibile, ma senza mai banalizzare la complessità dei problemi. Lavoce.info contribuisce regolarmente a eco con la rubrica “Grafico del mese”. Nell’uscita di questo mese mostra il rapporto tra detenuti effettivamente presenti negli istituti penitenziari e capienza regolamentare: solo l’8% si trova in strutture non sovraffollate.

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