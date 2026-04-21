Mancano pochi mesi alla chiusura del Piano nazionale di ripresa e resilienza e i ritardi accumulati mettono a rischio il risultato finale. Le difficoltà attraversano tutte le fasi di attuazione: dalle continue revisioni del Piano al mancato avvio di una quota significativa di progetti, fino alla lentezza nei collaudi. Si può misurare l’efficienza degli atenei? Il sistema universitario italiano si compone di università statali, private e telematiche, molto diverse tra loro per missione, dimensione e modello di finanziamento. Converrebbe allora costruire un ecosistema in cui ognuna delle tre forme di istruzione terziaria dà il proprio contributo e su questa base è regolata, valutata e finanziata. Alcune sentenze hanno reso esplicito il nuovo corso della Corte costituzionale: posticipare l’effetto della censura di norme illegittime per dare al legislatore il tempo di adeguarsi. Un atteggiamento di dialogo collaborativo che però su temi molto sensibili non ha trovato una risposta altrettanto costruttiva da parte di Parlamento e governo.

Il “grafico per capire” di oggi mostra la debolezza della crescita del Pil italiano nel 2026 rispetto alle altre grandi economie europee. La rubrica “I grafici per capire” esce ogni martedì e venerdì, con l’obiettivo di analizzare più in profondità i dati relativi a particolari temi e problemi, offrendone una chiave di lettura chiara che può aiutare il lettore a comprenderli nella loro complessità.

Domani mercoledì 22 aprile pubblicheremo la nuova puntata de “Lavoce in mezz’ora”, il format di divulgazione in video de lavoce.info. Due volte al mese, in mezz’ora, discutiamo con esperti del settore di temi di attualità e di particolare rilevanza per il dibattito pubblico. Lo facciamo in modo più diretto e discorsivo, ma con il rigore d’analisi di sempre. Questa volta, con Giovanni Bonfanti, economista esperto di tematiche di integrazione europea dal punto di vista fiscale e finanziario, ci soffermiamo sule ragioni per le quali il debito comune europeo non è percepito come un “titolo sicuro” e quali ne sono le conseguenze.

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È in edicola e sul web il numero di eco dedicato al ruolo delle medie potenze nell’attuale situazione geopolitica. Dovrebbero assumersi il compito di progettare nuovi equilibri e nuove forme di coordinamento nella gestione delle risorse comuni e dei conflitti: l’Europa è il candidato naturale alla leadership di questo processo. eco, il mensile di economia diretto da Tito Boeri, vuole riprendere nella carta stampata la missione che lavoce.info svolge nel web: promuovere analisi basate sui dati, usando un linguaggio comprensibile, ma senza mai banalizzare la complessità dei problemi. Lavoce.info contribuisce regolarmente a eco con la rubrica “Grafico del mese”. Nell’uscita di questo mese analizza come nel giro di pochissimi anni sia aumentata la spesa militare mondiale e allo stesso tempo siano scesi i finanziamenti diretti alle organizzazioni multilaterali.

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