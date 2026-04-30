Domani è il Primo maggio, la festa dei lavoratori. In tema di lavoro, i salari bassi sono uno dei problemi di cui si è più discusso in Italia negli ultimi tempi. Ferme da trent’anni, negli ultimi cinque le retribuzioni si sono addirittura ridotte in termini reali. La causa va ricercata nei limiti del nostro sistema di relazioni industriali e di contrattazione collettiva. La questione salariale è anche una questione di mobilità: nel nostro paese, infatti, esistono ostacoli strutturali al passaggio da un’azienda ad un’altra più produttiva e in grado di pagare stipendi più alti. Non sono rosee neanche le prospettive future. La crisi energetica e il possibile riaffacciarsi dell’inflazione potrebbero diminuire ancora il potere d’acquisto delle buste paga. Il quadro generale del mondo del lavoro italiano è delineato in una serie di grafici, con dati sull’andamento dell’occupazione, sulla partecipazione di donne e giovani, sul lavoro povero, sui redditi di lavoratori e pensionati, sulla produttività.

Il “grafico per capire” di oggi mostra il tasso di occupazione giovanile in Italia, confrontandolo con quello degli altri paesi europei. La rubrica “I grafici per capire” esce ogni martedì e venerdì, con l’obiettivo di analizzare più in profondità i dati relativi a particolari temi e problemi, offrendone una chiave di lettura chiara che può aiutare il lettore a comprenderli nella loro complessità.

È online la puntata de “Lavoce in mezz’ora”, il format di divulgazione de lavoce.info. Due volte al mese, in mezz’ora, discutiamo con esperti del settore di temi di attualità e di particolare rilevanza per il dibattito pubblico. Lo facciamo in modo più diretto e discorsivo, ma con il rigore d’analisi di sempre. Questa volta, con Giovanni Bonfanti, economista esperto di tematiche di integrazione europea dal punto di vista fiscale e finanziario, ci soffermiamo sule ragioni per le quali il debito comune europeo non è percepito come un “titolo sicuro” e quali ne sono le conseguenze.

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È in edicola e sul web il numero di eco dedicato al ruolo delle medie potenze nell’attuale situazione geopolitica. Dovrebbero assumersi il compito di progettare nuovi equilibri e nuove forme di coordinamento nella gestione delle risorse comuni e dei conflitti: l’Europa è il candidato naturale alla leadership di questo processo. eco, il mensile di economia diretto da Tito Boeri, vuole riprendere nella carta stampata la missione che lavoce.info svolge nel web: promuovere analisi basate sui dati, usando un linguaggio comprensibile, ma senza mai banalizzare la complessità dei problemi. Lavoce.info contribuisce regolarmente a eco con la rubrica “Grafico del mese”. Nell’uscita di questo mese analizza come nel giro di pochissimi anni sia aumentata la spesa militare mondiale e allo stesso tempo siano scesi i finanziamenti diretti alle organizzazioni multilaterali.

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