Se la globalizzazione aveva accorciato le distanze e abbattuto i confini, il disordine nelle relazioni internazionali ridà oggi un ruolo centrale alla geografia, senza la quale non capiremmo le origini e le cause di tensioni e conflitti. Con i Pnrr arrivati alle battute finali, l’Unione europea potrebbe pensare all’introduzione di uno stabilizzatore automatico europeo capace di intervenire rapidamente e di riequilibrare il ciclo economico tra paesi, cosicché la stabilità dei prezzi si traduca in occupazione e crescita, contribuendo a un’area euro più stabile, equa e resiliente. Secondo Eurostat un italiano su otto si sente solo: la solitudine è sempre più diffusa e spesso si associa a un altro sentimento, la paura. Eppure, il “male dell’anima” si potrebbe prevenire investendo nei legami familiari e di comunità, nella rigenerazione urbana, nell’animazione sociale e in un welfare di prossimità.

Il “grafico per capire” di oggi mostra quanto valgono davvero i dazi imposti da Trump. La rubrica “I grafici per capire” esce ogni martedì e venerdì, con l’obiettivo di analizzare più in profondità i dati relativi a particolari temi e problemi, offrendone una chiave di lettura chiara che può aiutare il lettore a comprenderli nella loro complessità.

È online la nuova puntata de “Lavoce in mezz’ora”, il format di divulgazione in video de lavoce.info. Due volte al mese, in mezz’ora, discutiamo con esperti del settore di temi di attualità e di particolare rilevanza per il dibattito pubblico. Lo facciamo in modo più diretto e discorsivo, ma con il rigore d’analisi di sempre. Questa volta, con Marzio Galeotti, professore di Economia politica all’Università degli studi di Milano, cerchiamo di rispondere a una domanda cruciale: cosa deve fare l’Italia per smettere di pagare il conto di crisi energetiche causate da guerre lontane.

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È in edicola e sul web il numero di eco dedicato al ruolo delle medie potenze nell’attuale situazione geopolitica. Dovrebbero assumersi il compito di progettare nuovi equilibri e nuove forme di coordinamento nella gestione delle risorse comuni e dei conflitti: l’Europa è il candidato naturale alla leadership di questo processo. eco, il mensile di economia diretto da Tito Boeri, vuole riprendere nella carta stampata la missione che lavoce.info svolge nel web: promuovere analisi basate sui dati, usando un linguaggio comprensibile, ma senza mai banalizzare la complessità dei problemi. Lavoce.info contribuisce regolarmente a eco con la rubrica “Grafico del mese”. Nell’uscita di questo mese analizza come nel giro di pochissimi anni sia aumentata la spesa militare mondiale e allo stesso tempo siano scesi i finanziamenti diretti alle organizzazioni multilaterali.

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