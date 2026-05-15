Stellantis ha un ruolo sempre meno centrale nel sistema industriale italiano, I dati del rapporto Otea confermano che i fornitori dell’industria automobilistica hanno diversificato il portafoglio clienti. Nelle aree storicamente legate alla presenza produttiva del gruppo – Piemonte e Mezzogiorno – la dipendenza è però ancora forte e si attende l’aggiornamento del piano strategico per capire se ci saranno investimenti in Italia. L’intelligenza artificiale agentica si sta diffondendo nelle imprese, ma non è semplicemente una nuova tecnologia: è una trasformazione della natura stessa dell’azione organizzativa. Per le aziende non si tratta quindi di scegliere lo strumento giusto, ma di costruire le condizioni organizzative per farlo funzionare. Il 24 e 25 maggio si vota in più di ottocento comuni italiani per l’elezione del sindaco e il rinnovo dei consigli comunali. Invece in un piccolo paese della Lombardia, Colico, gli elettori saranno chiamati a scegliere a quale provincia aderire, l’attuale Lecco o Sondrio. Al di là dell’esito, è forse un altro segnale della confusione che si è creata nell’assetto territoriale e politico del nostro paese da venticinque anni a questa parte.

Il “grafico per capire” di oggi mostra l’evoluzione dei rapporti commerciali tra Stati Uniti e Cina negli ultimi venticinque anni. La rubrica “I grafici per capire” esce ogni martedì e venerdì, con l’obiettivo di analizzare più in profondità i dati relativi a particolari temi e problemi, offrendone una chiave di lettura chiara che può aiutare il lettore a comprenderli nella loro complessità.

È online la nuova puntata de “Lavoce in mezz’ora”, il format di divulgazione in video de lavoce.info. Due volte al mese, in mezz’ora, discutiamo con esperti del settore di temi di attualità e di particolare rilevanza per il dibattito pubblico. Lo facciamo in modo più diretto e discorsivo, ma con il rigore d’analisi di sempre. Questa volta, con Marzio Galeotti, professore di Economia politica all’Università degli studi di Milano, cerchiamo di rispondere a una domanda cruciale: cosa deve fare l’Italia per smettere di pagare il conto di crisi energetiche causate da guerre lontane.

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Domani 16 maggio sarà in edicola e sul web il nuovo numero di eco dedicato alla guerra ai tempi dell’intelligenza artificiale. I conflitti si sono progressivamente digitalizzati, sollevando nuovi interrogativi e inediti problemi etici. eco, il mensile di economia diretto da Tito Boeri, vuole riprendere nella carta stampata la missione che lavoce.info svolge nel web: promuovere analisi basate sui dati, usando un linguaggio comprensibile, ma senza mai banalizzare la complessità dei problemi. Lavoce.info contribuisce regolarmente a eco con la rubrica “Grafico del mese”. Nell’uscita di questo mese analizza come varia da paese a paese la composizione della spesa militare, rispecchiando scelte strategiche, vincoli strutturali e modelli organizzativi molto diversi tra loro.

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