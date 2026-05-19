Difficile per Donal Trump trovare una via di uscita dalla guerra in Iran. Il regime di Teheran appare più forte di prima, mentre le economie di tutto il mondo subiscono i contraccolpi della crisi energetica. Servirebbe un nuovo clima di collaborazione internazionale fra Usa, Cina e Russia e, in seconda fila, Europa per evitare epiloghi ancor più disastrosi, Storicamente affidato alle scelte di regioni e comuni, il welfare sociale per le persone non autosufficienti offre interventi e servizi molto diversi da territorio e territorio. La costruzione dei Livelli essenziali delle prestazioni sociali avrebbe dovuto dare una garanzia nazionale al sistema, ma per molti versi resta ancora insufficiente. Le regole attuali per il finanziamento delle infrastrutture di trasporto sembrano avere ben poca razionalità economica, perché seguono più l’obiettivo di “fare cassa” che non quello di massimizzare i benefici sociali che queste generano. Cosa cambiare per arrivare a soluzioni più efficienti.

Il “grafico per capire” di oggi mostra come la guerra in Medio Oriente ha inciso sul rendimento dei titoli di stato in Italia, Francia, Germania, Stati Uniti, Giappone e Regno Unito. La rubrica “I grafici per capire” esce ogni martedì e venerdì, con l’obiettivo di analizzare più in profondità i dati relativi a particolari temi e problemi, offrendone una chiave di lettura chiara che può aiutare il lettore a comprenderli nella loro complessità.

È online un nuovo episodio de “Lavoce in mezz’ora”, il format di divulgazione de lavoce.info. Due volte al mese, in mezz’ora, discutiamo con esperti del settore di temi di attualità e di particolare rilevanza per il dibattito pubblico. Lo facciamo in modo più diretto e discorsivo, ma con il rigore d’analisi di sempre. Questa volta, con Andrea Gavosto, direttore della Fondazione Agnelli ed esperto di economia dell’istruzione, parliamo dell’università italiana, per cercare di dare una risposta a interrogativi concreti: oggi conviene ancora studiare? E cosa andrebbe cambiato per rendere l’università più solida e più utile per chi la frequenta?

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È in edicola e sul web il nuovo numero di eco dedicato alla guerra ai tempi dell’intelligenza artificiale. I conflitti si sono progressivamente digitalizzati, sollevando nuovi interrogativi e inediti problemi etici. eco, il mensile di economia diretto da Tito Boeri, vuole riprendere nella carta stampata la missione che lavoce.info svolge nel web: promuovere analisi basate sui dati, usando un linguaggio comprensibile, ma senza mai banalizzare la complessità dei problemi. Lavoce.info contribuisce regolarmente a eco con la rubrica “Grafico del mese”. Nell’uscita di questo mese analizza come varia da paese a paese la composizione della spesa militare, rispecchiando scelte strategiche, vincoli strutturali e modelli organizzativi molto diversi tra loro.

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