Nell’economia circolare l’Italia fa meglio di molti altri paesi europei. Ma la strada verso una vera circolarità è lunga, perché il concetto non si riferisce solo a una buona gestione dei rifiuti, implica un ripensamento del modo di produrre e consumare. Le comunità energetiche dovrebbero essere attori della transizione energetica europea. Finora però sono state frenate da due ostacoli: l’incertezza normativa e i rischi di aggravare emarginazione sociale e povertà energetica. Sono problematiche che riguardano anche il nostro paese, dove i progetti Cer rientrano tra gli obiettivi del Pnrr. L’Unione europea ha iniziato la discussione per definire il Quadro finanziario pluriennale che guiderà gli investimenti nel periodo 2028-2034. La proposta della Commissione prevede diversi cambiamenti rispetto al passato, in particolare sulle politiche di coesione: meriterebbero un’attenta considerazione, anche alla luce dell’ampliarsi dei divari interni ai territori.

Il “grafico per capire” di oggi si occupa di fiscal drag, mostrando quali categorie sono riuscite a recuperarlo e quali no. La rubrica “I grafici per capire” esce ogni martedì e venerdì, con l’obiettivo di analizzare più in profondità i dati relativi a particolari temi e problemi, offrendone una chiave di lettura chiara che può aiutare il lettore a comprenderli nella loro complessità.

È online un nuovo episodio de “Lavoce in mezz’ora”, il format di divulgazione de lavoce.info. Due volte al mese, in mezz’ora, discutiamo con esperti del settore di temi di attualità e di particolare rilevanza per il dibattito pubblico. Lo facciamo in modo più diretto e discorsivo, ma con il rigore d’analisi di sempre. Questa volta, con Andrea Gavosto, direttore della Fondazione Agnelli ed esperto di economia dell’istruzione, parliamo dell’università italiana, per cercare di dare una risposta a interrogativi concreti: oggi conviene ancora studiare? E cosa andrebbe cambiato per rendere l’università più solida e più utile per chi la frequenta?

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È in edicola e sul web il nuovo numero di eco dedicato alla guerra ai tempi dell’intelligenza artificiale. I conflitti si sono progressivamente digitalizzati, sollevando nuovi interrogativi e inediti problemi etici. eco, il mensile di economia diretto da Tito Boeri, vuole riprendere nella carta stampata la missione che lavoce.info svolge nel web: promuovere analisi basate sui dati, usando un linguaggio comprensibile, ma senza mai banalizzare la complessità dei problemi. Lavoce.info contribuisce regolarmente a eco con la rubrica “Grafico del mese”. Nell’uscita di questo mese analizza come varia da paese a paese la composizione della spesa militare, rispecchiando scelte strategiche, vincoli strutturali e modelli organizzativi molto diversi tra loro.

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