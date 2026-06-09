È ripartito il risiko bancario. Oggetto del desiderio è Monte dei Paschi di Siena per il quale sono arrivate due offerte, una da Intesa Sanpaolo e l’altra da BancoBpm. Tra le due sembra avere più possibilità di andare in porto la prima, anche perché meglio definita nei suoi contorni. Dal 1° luglio per i neoassunti si applica il criterio della adesione automatica ai fondi pensione. Rafforzare la previdenza complementare è indispensabile per affiancare i sistemi pubblici indeboliti dai mutamenti demografici. In Italia potrebbe contribuirvi un nuovo disegno della tassa di successione. La riforma della medicina generale proposta del ministro Schillaci è stata bloccata dai sindacati di categoria, mettendo così a rischio l’avvio delle Case della comunità. Il ruolo dei medici di famiglia non può però rimanere immutabile mentre cambiano le necessità sanitarie dei cittadini. Sono arrivate all’esame del Parlamento le intese tra il governo e Liguria, Piemonte, Lombardia e Veneto, le quattro regioni che hanno chiesto maggiore autonomia su diverse materie. Sollevano diversi interrogativi, soprattutto sulle clausole finanziarie che appaiono ambigue e contraddittorie in diversi punti. Negli ultimi dieci anni il rischio di depressione tra i lavoratori europei è rimasto sostanzialmente stabile, mentre la percezione dell’ansia è più che raddoppiata. La salute mentale di chi lavora non è soltanto una questione di benessere individuale, ma ha ricadute economiche concrete.

Il “grafico per capire” di oggi analizza l’andamento dei tassi di interesse sui titoli di stato nelle principali economie. La rubrica “I grafici per capire” esce ogni martedì e venerdì, con l’obiettivo di analizzare più in profondità i dati relativi a particolari temi e problemi, offrendone una chiave di lettura chiara che può aiutare il lettore a comprenderli nella loro complessità.

È online un nuovo episodio de “Lavoce in mezz’ora”, il format di divulgazione de lavoce.info. Due volte al mese, in mezz’ora, discutiamo con esperti del settore di temi di attualità e di particolare rilevanza per il dibattito pubblico. Lo facciamo in modo più diretto e discorsivo, ma con il rigore d’analisi di sempre. Questa volta, con Guido Ascari, professore di Economia all’Università di Pavia, Economic Advisor e Head of Monetary Policy della banca centrale dei Paesi Bassi, affrontiamo la questione del declino dell’economia italiana, reso impietosamente evidente dai dati.

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È in edicola e sul web il numero di eco dedicato alla guerra ai tempi dell’intelligenza artificiale. I conflitti si sono progressivamente digitalizzati, sollevando nuovi interrogativi e inediti problemi etici. eco, il mensile di economia diretto da Tito Boeri, vuole riprendere nella carta stampata la missione che lavoce.info svolge nel web: promuovere analisi basate sui dati, usando un linguaggio comprensibile, ma senza mai banalizzare la complessità dei problemi. Lavoce.info contribuisce regolarmente a eco con la rubrica “Grafico del mese”. Nell’uscita di questo mese analizza come varia da paese a paese la composizione della spesa militare, rispecchiando scelte strategiche, vincoli strutturali e modelli organizzativi molto diversi tra loro.

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