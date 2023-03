Per rallentare la corsa dell’inflazione, le banche centrali hanno adottato politiche monetarie restrittive, che però si ripercuotono sulla stabilità degli intermediari finanziari, come dimostra il caso della Silicon Valley Bank. Il dilemma tra inflazione e stabilità finanziaria rende oggi ancora più difficili le decisioni di Fed e Bce. Lavoce.info prosegue con la pubblicazione di articoli di analisi della legge delega di riforma fiscale. Sotto esame questa volta sono le modifiche all’Irpef. Mancano ancora informazioni cruciali per una valutazione complessiva, ma si intravede il rischio di una “riforma a metà”. Nelle economie avanzate, le disuguaglianze di reddito aumentano, ma con tempi e intensità diverse. Uno studio su quattro paesi – Stati Uniti, Regno Unito, Francia e Germania – mostra il ruolo delle ore lavorate nel determinare le disparità nelle retribuzioni. Una famiglia con reddito medio non riesce ad acquistare una casa nel centro delle grandi città italiane, mentre più accessibili sono le aree periferiche. Pur se la tendenza generale è la stessa a Milano, Bologna, Roma e Napoli, non mancano differenze significative, dovute anche alla disponibilità o meno di un trasporto pubblico efficiente. Prima la pandemia e ora le tensioni geopolitiche spingono i paesi avanzati a rafforzare la loro capacità produttiva in settori strategici come quello dei microchip. Il punto sulle politiche varate da Stati Uniti e Unione europea per riportare nei propri territori produzioni finora delegate ai paesi asiatici. È appena stata celebrata la Giornata mondiale dell’acqua. Anche in Italia dovremmo imparare a dare a questa risorsa scarsa un prezzo coerente con il suo valore, costruendo un sistema di regole capace di promuovere comportamenti e consumi più corretti ed efficienti.

Nell’ultimo anno lavoce.info si è occupata a lungo della guerra in Ucraina e delle sue conseguenze, analizzandone gli aspetti economici, politici e sociali. Per offrire ai nostri lettori una visione complessiva delle molte e diverse implicazioni del conflitto, abbiamo raccolto questi interventi nell’e-book “Un anno di guerra in Ucraina”, disponibile qui.

Spesso un grafico vale più di tante parole: seguite la nostra rubrica “La parola ai grafici”.

