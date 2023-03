Il disegno di legge delega per la riforma del fisco, di cui proseguiamo l’analisi, sembra suggerire l’intenzione di procedere in sostanziale continuità con le politiche degli ultimi anni per quanto riguarda il contrasto dell’evasione. La discontinuità evocata da alcuni esponenti del governo potrebbe arrivare dal nuovo concordato preventivo. In Italia, la pressione contributiva è alta. Ma per ridurla c’è una sola strada: prolungare la durata della contribuzione, favorendo l’occupazione e aumentando l’età al pensionamento. Con il fallimento di Silicon Valley Bank sono diventati evidenti i problemi di stabilità finanziaria dovuti al rialzo dei tassi di interesse. Il pericolo che la Fed e le altre autorità monetarie ora devono evitare è il riaccendersi della dinamica delle insolvenze. Il petrolio svolge ancora un ruolo fondamentale nel mercato energetico mondiale. L’eccessiva dipendenza da questa fonte causa instabilità politica non solo nei paesi che producono il greggio, ma anche in quelli che lo importano. Se le politiche di contrasto e adattamento al cambiamento climatico mettono a rischio il posto di lavoro, è probabile che il consenso del singolo cittadino sia basso. Al contrario, chi svolge una professione “green” sarà più propenso ad appoggiarle. Per aumentare il sostegno alle misure ambientali serve allora una comunicazione chiara sulle strategie per affrontare gli effetti distributivi che ne derivano. I dati del Rapporto Inapp Plus rivelano che il Reddito di cittadinanza ha migliorato il benessere fisico e psicologico dei beneficiari, oltre alla situazione economica, aumentando la loro fiducia nelle prospettive future e nelle istituzioni. La burocrazia siciliana dà valutazioni eccellenti della propria attività, mentre Corte dei conti e Tar Sicilia rilevano la lontananza dagli standard dei servizi garantiti ai cittadini. Un caso emblematico che riafferma come l’efficienza della pubblica amministrazione si possa raggiungere solo attraverso obiettivi ben definiti e costanti attività di monitoraggio e controllo.

