La legge delega di riforma fiscale, di cui proseguiamo l’analisi, si cimenta anche con lo spinoso problema della riscossione dei tributi. La delega punta a rendere più semplice e trasparente il sistema e prevede la cancellazione automatica dei crediti inesigibili. Per un giudizio complessivo bisogna tuttavia aspettare i decreti attuativi. Le modifiche alla governance del Pnrr decise dal governo Meloni ne miglioreranno l’attuazione? La catena di decisione è ora più compatta e la gestione di ambiti e deleghe più omogenea. Ma alcune norme di attuazione non hanno tempi definiti. Dopo la crisi del 2008, la legislazione bancaria è stata rivista nel nome della stabilità e della prevenzione. Ed è a questi principi che si sono ispirate le autorità svizzere nella vicenda di Credit Suisse, anche se è stato necessario far ricorso a una forzatura giuridica. Con il “Fit for 55” l’Unione europea lancia una sfida molto ardua. Per raggiungere gli obiettivi di riduzione delle emissioni indicati servirebbero misure coerenti e chiare, che per il momento mancano su settori fondamentali come trasporti ed edilizia residenziale. L’Italia invecchia e in particolare invecchia la popolazione femminile, mettendo a rischio in un futuro non lontano la sostenibilità del welfare state. È indispensabile un cambiamento culturale che non faccia gravare solo sulle donne il peso del lavoro di cura. Dopo la pandemia, i consumi privati sono ripresi con grande lentezza. Perché è vero che le famiglie italiane hanno risparmiato molto durante la crisi Covid, ma lo hanno fatto soprattutto quelle con i redditi più alti. E il riaccendersi dell’inflazione ha pesato soprattutto sui nuclei con la maggiore propensione al consumo.

Spesso un grafico vale più di tante parole: seguite la nostra rubrica “La parola ai grafici”.

La redazione augura buona Pasqua ai lettori. La prossima newsletter de lavoce.info uscirà venerdì 14 aprile. Durante il periodo pasquale continueremo comunque ad aggiornare il sito con nuovi articoli.

Lavoce non ospita pubblicità e i nostri contenuti sono aperti a tutti. Per svolgere il nostro lavoro nel modo migliore possibile, abbiamo quindi bisogno del supporto dei lettori: sostienici con una donazione, anche piccola!