Si profilano cambiamenti significativi nella finanza comunale. Una sentenza della Consulta sui trasferimenti vincolati al miglioramento di servizi socio-educativi richiede infatti una revisione della struttura del Fondo di solidarietà comunale. Le possibili strategie per affrontare i cambiamenti, garantendo i servizi ai cittadini. Il decreto varato il 1° maggio dal governo contiene, tra l’altro, la preannunciata riforma del Reddito di cittadinanza. Spesso, però, le misure contro la povertà non riescono a raggiungere le persone che più ne avrebbero bisogno, perché una parte dei beneficiari si trova in situazioni di grave emarginazione ed è poco e male informata. Lo confermano i dati della indagine Inapp-Plus. La moltiplicazione dei regimi sostitutivi e le tassazioni forfettarie per intere categorie di contribuenti hanno trasformato l’Irpef in un’imposta speciale sui redditi da lavoro dipendente e pensione. Insistere nella difesa della progressività dell’imposta sulle persone fisiche finisce per nascondere le vere iniquità del sistema fiscale italiano. Il Pnrr destina ingenti risorse alla costruzione di nuovi asili nido, nella convinzione che più servizi all’infanzia possano favorire un migliore equilibrio tra vita lavorativa e vita privata. Tuttavia, una simulazione sui comuni con più di 20 mila abitanti mostra che l’investimento non sarà sufficiente a raggiungere in tutte le aree del paese il 33 per cento di copertura fissato dall’Unione europea.

