Chiamato in causa per il fallimento di alcune banche americane, l’aumento dei tassi di interesse deciso dalle banche centrali per contrastare l’inflazione non ha solo effetti negativi sui sistemi bancari. In Italia, ad esempio, con l’incremento dei tassi sono cresciuti i profitti delle banche, mentre per il momento non suscita preoccupazioni l’alto numero di titoli di stato nei loro portafogli. Prosegue l’analisi e il dibattito sul nuovo Patto di stabilità: avremo davvero un percorso di risanamento ritagliato su misura per i singoli stati membri? Dalla proposta della Commissione non sembra emergere un maggior grado di libertà dei governi nazionali sulle politiche di bilancio. In nome dell’economia circolare, il regolamento sugli imballaggi proposto dalla Commissione europea prevede norme via via più complesse e stringenti. Forse sarebbe meglio fissare un target di riduzione da ottenere entro il 2040 e lasciare liberi i paesi di scegliere come raggiungerlo. I dati pubblicati dal ministero dell’Economia sui redditi del 2021 dicono che non c’è stato un loro crollo durante la pandemia, nonostante il Pil sia caduto del 10 per cento nello stesso periodo. Domenica 21 maggio la Grecia va al voto in un clima di instabilità politica. L’economia del paese non è più una “sorvegliata speciale” dell’Europa, ma non per questo le condizioni di vita dei greci sono migliorate di molto.

“Ripensare la globalizzazione” è il tema scelto quest’anno dal Festival Internazionale dell’Economia, che si terrà a Torino dal 1° al 4 giugno (qui il programma completo). Lavoce.info parteciperà al Festival con tre Forum su imprese globali, energia e nuovo patto di stabilità europeo.

