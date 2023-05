Il decreto Lavoro del 1° maggio ha riformato il Reddito di cittadinanza, sostituendolo con due nuovi strumenti. L’Assegno di inclusione non è tuttavia una misura universale, ma categoriale, che associa l’occupabilità all’età. Mentre il Supporto per la formazione ha caratteristiche che non sembrano renderlo adatto a contrastare la povertà. Sempre attraverso il decreto Lavoro, il governo ha varato un taglio del 4 per cento del cuneo fiscale, in vigore da luglio a dicembre 2023. Dovrebbe permettere ai lavoratori di recuperare parte del potere di acquisto perso con il rialzo dell’inflazione. Ma il fiscal drag rischia di annullarne i vantaggi. I profitti delle banche italiane hanno raggiunto livelli che non si vedevano da tempo. Alcuni elementi fanno pensare però che la situazione possa cambiare presto e suggeriscono prudenza sia nel proporre tassazioni straordinarie sia nella distribuzione di dividendi e bonus. Quando le scuole sono chiuse, per vacanze estive o lockdown, studenti e studentesse rischiano di dimenticare, almeno in parte, quello che hanno imparato. Programmi basati su attività di gruppo e tutoring personalizzati possono ridurre le perdite di apprendimento. I risultati di una sperimentazione.

“Ripensare la globalizzazione” è il tema scelto quest’anno dal Festival Internazionale dell’Economia, che si terrà a Torino dal 1° al 4 giugno. Lavoce.info parteciperà al Festival con tre Forum su imprese globali, energia e nuovo patto di stabilità europeo.

Spesso un grafico vale più di tante parole: seguite la nostra rubrica “La parola ai grafici”.

