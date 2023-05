La possibilità di emettere azioni a voto plurimo incentiva le quotazioni perché consente di mantenere il controllo di un’azienda con un più contenuto investimento di capitale. Evita anche la fuga verso altri mercati. L’esempio di tre borse asiatiche.

La proposta del governo

L’11 aprile 2023 il Consiglio dei ministri ha approvato un disegno di legge volto a incentivare la quotazione in borsa, anche al fine di sostenere le imprese che mirano ad accrescere la propria competitività mediante il ricorso al mercato dei capitali.

Proprio in quest’ottica, l’articolo 13 del Ddl interviene sull’istituto del voto plurimo – attualmente disciplinato dall’art. 2351, quarto comma del codice civile – portando da tre a dieci il numero di voti che possono essere attribuiti da un singolo titolo azionario. Se il Parlamento aderisse alla proposta governativa, ogni società per azioni potrebbe dunque emettere azioni speciali capaci di attribuire, al loro titolare, sino a dieci voti in sede assembleare.

La portata dell’innovazione – che, come è già stato sottolineato, pone rimedio a un “eccesso di prudenza” – può essere apprezzata se si considera che l’articolo 127-sexies del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (Tuif) proibisce sì l’emissione di azioni a voto plurimo dopo la quotazione, ma consente alle società quotate di conservare quelle emesse prima di approdare sul mercato regolamentato. Ciò significa che potrebbe essere possibile quotare un’impresa e mantenerne il controllo detenendo soltanto il 9,1 per cento del suo capitale azionario, purché rappresentato dalle sole azioni a voto plurimo in circolazione.

Istintivamente, si tratta di una prospettiva che spaventa, perché in definitiva consente al controllante di risentire solo in minima parte di eventuali scelte imprenditoriali avventate. Vi sono però due fattori da considerare. Il primo è che diversi studi compiuti Oltreoceano mostrano che le società con azioni a voto plurimo – le cosiddette dual-class companies – sembrano più performanti di quelle che hanno emesso unicamente azioni ordinarie, quantomeno negli anni immediatamente successivi alla quotazione. La figura 1 è, al riguardo, piuttosto eloquente.

Figura 1

Fonte: il grafico è tratto da Yiming Sun, A Hybrid Approach to Sunsetting Dual-class Shares

Evitare fughe verso altri mercati

La seconda considerazione è che consentire di mantenere il controllo con un più contenuto investimento di capitale incentiva le quotazioni, evitando – e questa prospettiva traspare anche da un precedente intervento – che vengano privilegiati altri mercati finanziari a discapito di quello italiano: una politica restrittiva in materia di titoli con voto plurimo rischia cioè di avere l’unico effetto di indurre la società desiderosa di emetterli a incorporarsi o quotarsi altrove.

È proprio per evitare una possibile fuga di massa delle imprese nazionali verso il Nasdaq e il NYSE che Shangai, Singapore e Hong Kong hanno aperto le porte alle azioni a voto plurimo, consentendo per l’appunto l’emissione di azioni con dieci voti. Lo stesso è avvenuto in Svezia, ovvero nel mercato regolamentato europeo che è di gran lunga quello uscito meglio dalla crisi del 2008. D’altronde, dovrebbe far riflettere il fatto che si sia ricorsi ad azioni con dieci voti sia in occasione della quotazione della Google Inc. nel 2004 – quando i due fondatori tutelarono la loro posizione di controllanti attraverso la detenzione di più del 50 per cento dei voti disponibili, pur essendo proprietari di una percentuale inferiore al 10 per cento del capitale sociale – sia nel caso della Facebook Inc., quotatasi nel 2012 con una struttura che vedeva Mark Zuckerberg disporre del 57 per cento dei voti, pur avendo solo il 18 per cento del capitale sociale.

D’altronde, il punto è che il legislatore dovrebbe preoccuparsi solo di non consentire il ricorso a strutture finanziarie che per certo distruggono valore, rimettendo poi ogni valutazione sull’opportunità di investire in una determinata società al mercato, ovvero a un “soggetto” in linea di massima capace di determinare il corretto valore anche di titoli penalizzati sul piano del diritto di voto, come sono le azioni ordinarie in presenza di azioni con voto plurimo.

Peraltro, si deve anche considerare che la posizione di controllante rimarrà sempre in qualche misura ambita e dunque non consentirne la blindatura attraverso l’emissione di azioni a voto plurimo ha l’unico effetto di spingere chi detiene il controllo a ricorrere ad altri strumenti, quali le piramidi azionarie, che possono rivelarsi ben più deleteri sotto ogni punto di vista.

D’altro canto, parrebbe invece opportuno imporre, dopo un certo un numero di anni, la conversione delle azioni a voto plurimo in titoli ordinari, visto che il vantaggio competitivo di una società con azioni diversificate sul piano del diritto di voto si manifesta soprattutto negli anni immediatamente successivi all’Ipo, per poi scomparire progressivamente. Anche in questo caso, si seguirebbe così la strada imboccata dalle tre borse asiatiche.