Riforme costituzionali sarebbero necessarie anche per affrontare le problematiche del lavoro, in particolare per garantire la protezione dei lavoratori più deboli. I nodi principali sono l’articolo 39 sulla rappresentanza sindacale e l’articolo 117 sulla competenza concorrente tra stato e regioni nella tutela del lavoro. Nel biennio 2021-2022, nonostante l’aumento dei prezzi delle materie prime, i profitti unitari delle imprese dell’area euro sono cresciuti, contribuendo a mantenere alta l’inflazione. In Italia, se ne è avvantaggiato soprattutto il settore dell’energia, amplificando i costi della manifattura. L’emissione di azioni a voto plurimo, prevista dal Ddl Capitali, può rivelarsi utile perché evita che le imprese in via di quotazione si spostino su altri mercati, dove è già possibile mantenere il controllo di una società pur con un contenuto investimento di capitale. La questione dei ritardi sulle colonnine di ricarica per le auto elettriche, segnalata dalla Corte dei conti, è emblematica di un problema più generale: i controlli sull’attuazione del Pnrr riguardano per lo più gli aspetti procedurali e non si preoccupano molto delle scelte discrezionali nella costruzione dei bandi, che sono invece fondamentali per gli investimenti. Ricorrono i cento anni dalla nascita di Don Milani. Tutti lo ricordano per “Lettera a una professoressa”, ma anche come economista il priore di Barbiana ha dato un contributo che resta molto attuale.

“Ripensare la globalizzazione” è il tema scelto quest’anno dal Festival Internazionale dell’Economia, che si terrà a Torino dal 1° al 4 giugno (qui il programma completo). Lavoce.info parteciperà al Festival con tre Forum su imprese globali, energia e nuovo patto di stabilità europeo.

