Sul lavoro la politica procede in ordine sparso senza un’idea forte per affrontare il problema degli esclusi e dei marginalizzati. Il primo passo andrebbe fatto sul terreno delle riforme costituzionali. Ma bisogna avere il coraggio di fare scelte chiare.

Salario minimo e contratto collettivo

Tutti sono d’accordo nel ritenere opportuna una riforma del sistema salariale italiano, ormai incapace di garantire ai più deboli un’esistenza “libera e dignitosa” come dice l’articolo 36 della Costituzione. L’organizzazione del lavoro sta subendo modifiche epocali che richiedono idee chiare su come neutralizzarne l’impatto sui più deboli, come i lavoratori a bassa qualifica o i disoccupati. Ma anche i lavoratori mediamente qualificati e i pensionati non se la passano bene a causa dell’alta inflazione e delle sfide dell’evoluzione tecnologica. Misure come il reddito d’inclusione o le riforme affrettate e parziali, come quella sui contratti a termine o sui voucher varate il 1° maggio, non sono adeguate all’entità della trasformazione del lavoro in atto.

Che fare? Per prima cosa occorre promuovere, con una legislazione di sostegno, la contrattazione collettiva nazionale, territoriale e aziendale. Il legislatore è troppo lento nel dare risposte concrete alle esigenze di lavoratori e imprese; la contrattazione, invece, è più vicina ai mercati del lavoro e al tessuto produttivo, più capace di interpretare ciò che accade giorno per giorno e i bisogni che ne derivano. Quote sempre maggiori di regolazione del lavoro sono incompatibili con i tempi parlamentari. Tuttavia, per promuovere e incentivare la contrattazione collettiva, bisogna certificare il peso di ogni associazione sindacale e imprenditoriale e dare certezza all’estensione, soggettiva e oggettiva, dell’efficacia del contratto collettivo.

Qui occorre fare una scelta: o si dà attuazione all’articolo 39 commi 2,3 e 4, della Costituzione – sono gli articoli che introducono un meccanismo di certificazione della rappresentanza in funzione dell’efficacia generale (equiparata a quella della legge) del contratto collettivo, in base al principio maggioritario; oppure si abrogano queste disposizioni, per ottenere la stessa cosa secondo uno schema diverso. Poiché quelle norme sono di difficile attuazione, in quanto riecheggiano il sistema corporativo, occorre avere il coraggio di toglierle di mezzo per consentire al Parlamento di approvare una legge sindacale sulla rappresentanza e sull’efficacia del contratto collettivo concepita diversamente. Sulle modalità possibili di attuazione della norma si sono esercitati in molti nell’ultimo mezzo secolo. E anche i sindacati hanno provato a risolvere il problema a livello interconfederale: ma fin qui nessuna iniziativa è andata a buon fine.

Affrontare il tema della efficacia dei contratti collettivi, aiuterebbe a risolvere immediatamente un altro problema: quello della sufficienza della retribuzione, ossia del salario adeguato.

Il contratto collettivo nazionale di lavoro così come è adesso non è più in grado di svolgere il ruolo storico di autorità salariale, anche a causa della forte inflazione. Troppe spinte centrifughe ne hanno minato il ruolo. Adesso che dobbiamo attuare una direttiva comunitaria sul salario minimo adeguato, non basta sbandierare la copertura al 90 per cento della contrattazione collettiva. Perché sono centinaia di migliaia i lavoratori non garantiti da una retribuzione sufficiente e neppure proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro svolto.

Dobbiamo avere le idee chiare su cosa fare: o una legge sul salario minimo, che copra adeguatamente anche chi uno stipendio lo ha ma è troppo basso; oppure rendere più forti i contratti collettivi istituendo un meccanismo di selezione delle parti stipulanti in relazione alla loro maggiore rappresentatività nell’ambito della categoria individuata dal contratto stesso, garantendone però l’efficacia generale. Allo stato attuale la categoria può essere determinata soltanto dalla legge perché è questa la prescrizione che si ricava dall’articolo 39, comma 4, della Costituzione. I cosiddetti perimetri entro i quali i contratti collettivi avrebbero dovuto trovare una estensione della loro efficacia soggettiva e oggettiva sono il prodotto dell’accordo interconfederale del 2018. Ma su questo versante, il Cnel, che avrebbe dovuto identificarli, non è intervenuto per l’evidente difficoltà di indicarli. In ogni caso l’individuazione “negoziale” dei perimetri contrattuali non avrebbe risolto il problema del dumping contrattuale da parte delle sigle sindacali che non si riconoscono in quel sistema frutto della autonomia sindacale, non della legge.

Politiche attive e mismatch tra domanda e offerta di lavoro

Un’altra questione costituzionale assai rilevante è quella della competenza concorrente stato/regioni in tema di tutela del lavoro. La sua urgenza è comprovata dalle quotidiane notizie della stampa sulla carenza di manodopera qualificata relativa a tutti i livelli professionali e a tutti i settori produttivi nonostante un tasso di disoccupazione ancora elevato, soprattutto tra i giovani.

Occorre avere il coraggio di riconoscere che la norma dell’articolo 117 della Costituzione – frutto della riforma costituzionale del 2001 – ha dato pessima prova e che la competenza sulle politiche per il lavoro va attribuita allo stato. A parte pochissime eccezioni, le regioni hanno mostrato di non essere in grado di proteggere i cittadini che hanno bisogno di essere assistiti nelle transizioni occupazionali che saranno sempre più frequenti.

L’annunciata chiusura dell’Anpal, che, proprio a causa della competenza concorrente, non è stata in grado di coordinare le attività delle regioni in questo campo secondo una programmazione armonizzata a livello centrale, di per sé non basta, se non vogliamo che la materia della tutela del lavoro resti in mezzo al guado. Vogliamo invece che tutti i cittadini italiani abbiano gli stessi servizi e che il diritto al lavoro sancito dall’articolo 4 della Costituzione sia reso effettivo per tutti, indipendentemente dalla regione in cui si ha la ventura di vivere.

Proprio in questo passaggio storico, in cui si discute di regionalismo differenziato e del disegno di legge presentato dall’on. Calderoli, bisogna denunciare le carenze delle regioni che non sono riuscite ad attuare programmi incisivi ed efficaci di politiche attive. Suddividere la governance tra il centro e la periferia su questa materia è stato un grande errore compiuto nel 2001. E proprio per questo ora che si è aperto il tavolo del regionalismo differenziato, occorre più che mai dire con chiarezza che sui servizi per il lavoro l’Italia non può tollerare ulteriori ritardi nella soluzione del gravissimo mismatch tra domanda e offerta di lavoro, né ulteriori sperequazioni tra Nord e Sud, tra regione e regione.