Il governo vuole abolire il reato di abuso d’ufficio perché sarebbe un ostacolo alla realizzazione di molte opere pubbliche e in definitiva al rilancio del paese. Ma l’abrogazione impedirà di sanzionare funzionari e amministratori pubblici anche quando violano i principi di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione indicati dalla Costituzione. Chi non ha firmato i contratti collettivi di lavoro non è tenuto a rispettare i minimi salariali lì previsti. Lo ribadisce una sentenza del Tribunale Ue. Per tutelare i lavoratori di fronte a contratti pirata e imprese che applicano norme di lavoro di altri paesi europei servirebbe un intervento legislativo sull’applicazione generale della parte economica dei Ccnl e sulla misurazione della rappresentatività sindacale. I rialzi dei tassi delle principali banche centrali sono stati messi sotto accusa anche per i potenziali contraccolpi sul sistema finanziario. La stabilità finanziaria dovrebbe però essere perseguita soprattutto attraverso politiche di regolamentazione e di vigilanza. Quale sarà il futuro di Mediaset dopo la scomparsa di Silvio Berlusconi? In un settore che negli ultimi anni ha visto enormi cambiamenti, restano aperte varie opzioni. Continuiamo a proporre alcuni temi di cui si è discusso al Festival Internazionale dell’Economia di Torino. Le abilità non cognitive sono destinate ad assumere un ruolo sempre più importante nella formazione e poi nella vita lavorativa delle persone. La scuola può aiutare a svilupparle non solo direttamente durante l’orario scolastico, ma anche indirettamente, coinvolgendo insegnanti e famiglie in percorsi extra-scolastici.

