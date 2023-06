La precarietà riguarda in Italia circa 7 milioni di persone tra lavoratori a termine, disoccupati e inattivi disponibili a lavorare. Creare nuove competenze e riqualificare almeno una parte di questi lavoratori richiede tempo. Intanto, si potrebbe rendere più oneroso per le aziende l’utilizzo dei contratti a tempo determinato. I medici italiani sono i più anziani d’Europa. La carenza di dottori che già si registra negli ospedali e nei territori è destinata ad aggravarsi per i nuovi pensionamenti. Ma aumentare oggi il numero dei posti disponibili alla facoltà di Medicina serve a poco, rischia anzi di produrre un alto numero di medici disoccupati nei prossimi anni. Il caro-posti letto per gli studenti fuori sede è solo un aspetto del problema più generale del debolissimo mercato delle abitazioni in affitto. Le soluzioni ci sarebbero, ma richiedono scelte precise, anche di politica fiscale. Nonostante inflazione e instabilità geo-politiche, i dati del 2022 confermano gli ottimi risultati del nostro settore agro-alimentare. Per salvaguardarlo occorre però affrontare la sfida del cambiamento climatico, con politiche di prevenzione e mitigazione. Nell’estate di settanta anni fa saliva al potere in Urss Nikita Krusciov. Da segretario generale del partito comunista, avviò un ambizioso tentativo di riforma economica, aprendo a idee che poi sarebbero state alla base del programma di Gorbachev.

Spesso un grafico vale più di tante parole: seguite la nostra rubrica “La parola ai grafici”.

Lavoce non ospita pubblicità e i nostri contenuti sono aperti a tutti. Per svolgere il nostro lavoro nel modo migliore possibile, abbiamo quindi bisogno del supporto dei lettori: sostienici con una donazione, anche piccola!

Spargete la voce: 5 per mille a lavoce.info!

Se credi nella libera informazione e nella competenza, dona e fai donare il 5 per mille dell’Irpef a lavoce in quanto “associazione di promozione sociale”: Associazione La Voce, via Bellezza 15 – 20136 Milano, codice fiscale 97320670157. Lo si può trovare alla categoria “sostegno enti del terzo settore” (art. 46, comma 1, lettera b). Grazie!