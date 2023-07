Il Rapporto Anvur sul Sistema della formazione superiore e della ricerca mette in luce i cambiamenti registrati nell’ultimo decennio nell’università italiana. I più evidenti sono due: l’ampliarsi del divario Nord-Sud e l’affermarsi degli atenei telematici.

Il divario geografico nel Rapporto Anvur

L’ultimo Rapporto Anvur sul Sistema della formazione superiore e della ricerca, pubblicato a giugno 2023, fornisce una descrizione accurata dello stato attuale del sistema universitario italiano e ne mette in luce i cambiamenti registrati nell’ultima decade. Limitandosi alla formazione e agli studenti, tra i risultati presentati, emergono almeno due peculiarità. La prima deriva dal confronto tra le aree geografiche del paese, riassunto in tabella 1; la seconda deriva dal confronto tra università tradizionali e università telematiche, riassunto in tabella 2.

Il divario geografico rappresenta un fenomeno noto che ha continuato ad allargarsi nel corso dell’ultimo decennio a svantaggio delle regioni del Sud. Al contrario, il notevole miglioramento delle performance delle università telematiche rappresenta un dato di assoluta novità.

Il divario Nord-Sud risulta particolarmente grave qualora si consideri il numero di iscritti totali: sono aumentati considerevolmente al Settentrione, mentre sono addirittura diminuiti quasi nelle stesse proporzioni nel Meridione (dall’anno accademico 2011-2012 all’anno accademico 2021-2022 il numero di iscritti nelle università del Nord-Ovest aumenta del 17,2 per cento e si riduce del 16,7 per cento per quelle del Sud). Una simile tendenza contrapposta si osserva nel numero degli immatricolati (aumentano del 15,7 per cento nelle università del Nord-Ovest e si riducono del 2,2 per cento per le università del Sud). Gli atenei del Sud si trovano a fronteggiare una domanda fortemente ridotta nonostante gli sforzi compiuti nella diversificazione dell’offerta formativa – come si evince dall’incremento del numero di corsi di studio che raggiunge il valore massimo del +13,7 per cento al Sud contro il +9,3 per cento al Nord-Ovest – e nonostante il miglioramento del rapporto “numero studenti-numero docenti” registrato in questa macroarea, a cui ha contribuito l’incremento nel numero di professori e ricercatori reclutati rispetto alla riduzione del numero degli iscritti (un valore non elevato del rapporto “numero studenti-numero docenti” concorre a determinare una più agevole interazione fra le due figure).

Il caso delle università telematiche

Allo stesso tempo, si assiste a una riduzione del divario tra università tradizionali e università telematiche. Queste ultime crescono, e crescono molto più di quelle tradizionali, soprattutto per numero di iscritti (+410,9 per cento per le telematiche e +0,1 per cento per le tradizionali), di immatricolati (+444 per cento per le telematiche e +11,49 per cento per le tradizionali) e di offerta formativa (il numero di corsi di studio proposti aumenta del 113 per cento per le telematiche e del 10,18 per cento per le tradizionali). Una tendenza opposta si osserva in merito al rapporto studenti-docenti, indicatore che tuttavia per natura stessa delle università telematica potrebbe avere minore rilevanza.

È poi interessante notare come, nonostante la distribuzione per fascia d’età degli iscritti nelle università telematiche sia speculare rispetto alla stessa distribuzione nelle università tradizionali — con la maggiore percentuale di iscritti concentrata nella fascia di età “31 anni e oltre” nelle prime contro la maggiore percentuale di iscritti concentrata nella fascia di età “fino ai 23 anni” nelle seconde, anche tale asimmetria stia iniziando ad assottigliarsi. Le università telematiche vedono ridursi la percentuale di iscritti più adulti a favore di un aumento della percentuale di più giovani. Il riproporzionamento segnala l’evoluzione del bacino di utenza di queste università, che attraggono una quota crescente di neodiplomati.

Aumentare la qualità dei corsi online

Si riduce quindi la competitività sul piano geografico, ma aumenta la competitività sul piano delle tecnologie di produzione dell’istruzione universitaria, probabilmente favorita dalle mutate abitudini di vita a seguito della pandemia. Occorre allora riflettere su quali possano essere le conseguenze nel medio e lungo termine delle dinamiche in atto.

La riduzione della competitività su scala geografica tra gli atenei potrebbe tradursi nell’inasprimento delle disuguaglianze territoriali e in un ulteriore ostacolo allo sviluppo. Il graduale ridursi del numero di iscritti nelle università del Sud potrebbe infatti riflettersi in un depauperamento del capitale umano e in ridotte potenzialità di crescita per questa area del paese, già alle prese con un preoccupante calo demografico (si vedano su questo i rapporti Svimez sull’economia e la società del Mezzogiorno). Sarebbe dunque auspicabile invertire la tendenza, garantendo un sistema universitario più omogeneo dal punto di vista della qualità della ricerca e della didattica e incentivando la buona governance degli atenei, al fine di rendere le università più attrattive non solo per gli studenti, ma anche per il personale docente da reclutare.

Il rafforzamento della competitività tra università tradizionali e telematiche può essere invece un segnale di evoluzione del sistema nel suo complesso. La disponibilità di corsi di laurea integralmente online contribuisce ad aumentare l’insieme di opportunità a disposizione degli individui (giovani e meno giovani), soprattutto per i lavoratori o per coloro che hanno vincoli legati al luogo di residenza. Tuttavia, i corsi online, essendo privi di interazione personalizzata e coerente tra il docente e lo studente, richiedono agli studenti di fare affidamento su un’elevata capacità di apprendimento autodiretto. La letteratura scientifica sugli esiti dell’istruzione universitaria online (che prescinda dall’adozione di corsi online per far fronte alle emergenze della pandemia) è ancora limitata e si focalizza principalmente su esperimenti condotti negli Stati Uniti. Tende tuttavia a dimostrare come l’istruzione a distanza possa generare una forma di “inclusione predatoria”: aumenta la probabilità di accesso all’istruzione terziaria, ma si tratta di un accesso associato a maggiori rischi per gli studenti, quali ad esempio peggiori risultati accademici nel breve periodo e peggiori risultati economici nel lungo periodo rispetto a studenti con simili caratteristiche che optano per corsi tradizionali (si veda ad esempio qui, qui e qui).

Quale strada intraprendere allora? Sembrerebbe opportuno incoraggiare la competitività tra università telematiche e tradizionali al fine di garantire le stesse opportunità di accesso all’istruzione terziaria a una più ampia fascia della popolazione. Allo stesso tempo, sarebbero auspicabili interventi che mirino a migliorare la qualità della didattica impartita a distanza e sviluppare metodi di insegnamento online più efficaci per limitarne i rischi, anche in ragione del fatto che corsi di laurea integralmente o parzialmente online potrebbero presto costituire una parte non trascurabile dell’offerta formativa proposta dalle stesse università tradizionali.