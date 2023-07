La prossima legge di bilancio potrebbe rendere permanente lo sgravio contributivo per i lavoratori dipendenti con reddito fino a 35 mila euro. Non è una buona idea perché misure simili spezzano il legame tra contributi e prestazioni e creano rischiose trappole fiscali. Meglio pensare a una seria riforma dell’Irpef. Roma è tra le città candidate a ospitare Expo 2030. Dobbiamo augurarci che vinca? I numeri dicono che le Esposizioni universali possono lasciare utili eredità. Oggi però bisogna prestare particolare attenzione all’impatto ambientale, soprattutto durante la fase di preparazione all’evento. L’Italia non è un paese per giovani. Dinamiche demografiche, precarietà lavorativa e limitata mobilità sociale rendono più difficile che in altri paesi il loro inserimento nella società. Il quadro che emerge dai dati del Rapporto Istat. Sui media campeggiano le discussioni sul caro-vacanze. Ma i rincari non sono uniformi per tutti i comparti e l’effetto dell’inflazione sulla villeggiatura dipende dalle scelte su destinazione, durata e mezzo di trasporto.

Spesso un grafico vale più di tante parole: seguite la nostra rubrica “La parola ai grafici”.

